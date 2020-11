Continuando a entrevista com Gregorio Lavilla, Diretor Desportivo das SBK, que esclarece o calendário do próximo ano, a situação do Covid-19 e possíveis mudanças de regulamento no futuro próximo

Na sequência da primeira parte desta entrevista, o Diretor Executivo do Campeonato Motul de Superbike, Gregorio Lavilla, falou mais sobre os grandes temas de 2021. Com um olhar ao calendário de 2021, a possíveis mudanças no regulamento das SSP e também comparando o crescimento da popularidade das SBK agora com o que viveu quando era piloto de alto nível, Lavilla revela grandes detalhes sobre o que está no horizonte das SBK.

Podes dizer-nos alguma coisa sobre o calendário de 2021?

“No que diz respeito ao calendário e tendo analisado a situação de forma minuciosa, o calendário de 2021 estará sujeito à situação do Covid-19. Temos de planear antecipadamente as corridas fora da Europa, a fim de enviar os materiais corretos, organizar os aviões de carga e, em geral, para todas as rondas, com a pandemia e também a situação económica, não é fácil para algumas organizações tomarem decisões imediatas. No entanto, o objetivo é ter entre 11 e 13 rondas no total, com nove a dez na Europa e duas ou três não-europeias.”

“O que posso dizer é que estamos a trabalhar para ter três circuitos novos que a SBK nunca viu antes, mas não posso dizer onde neste momento. Na Austrália, o evento terá lugar no final do ano, a fim de analisar a situação até essa altura; com certeza agora, seria muito arriscado decidir e comprometer-nos a estar lá em fevereiro. Estamos a trabalhar para colocar todos os nossos eventos europeus em primeiro lugar, a partir de Abril até à primeira semana de Outubro e, a partir daí, se a situação for boa na Argentina, na Austrália e numa corrida no Médio Oriente em que estamos a trabalhar, então eles irão em frente. Acho que em Julho ou Agosto, saberemos se precisamos de esperar até mais perto do tempo.”

Para 2021, já se começou a trabalhar num protocolo Covid-19?

“Eu sei o que é necessário e, basicamente, estas são coisas que serão decididas pelos governos de cada país e não internamente. O que prevejo é que precisamos de separar dois aspetos: o público lá fora nas bancadas, o que, na minha opinião, poderia ser fácil de chegar a um acordo, e o outro ponto-chave é também a interação entre patrocinadores e fãs dentro do paddock. Isto dependerá das restrições e do que será o futuro no que diz respeito às viagens de país para país. Outro aspeto é o tipo de testes que se podem fazer em caso de viagem, mas apenas com um teste negativo. Com o desenvolvimento do teste de antigénio, é mais rápido e barato do que o PCR, onde se tem que esperar um dia. Estamos a fazer um plano para todas estas eventualidades, e assim que tivermos a informação, podemos escolher o caminho certo.”

Tem havido especulação sobre as mudanças no regulamento das SSP: o que nos podes dizer sobre isto?

“Na classe de SSP, este é provavelmente o sexto ano em que estamos a falar com os fabricantes sobre o futuro e se vão produzir novos modelos e novas motos na classe. Estamos sempre a estudar formas de melhorar as corridas e aumentar a exposição de diferentes fabricantes e começámos a analisar opções futuras para adicionar à classe. Estes são, naturalmente, um desafio, porque há o potencial para diferentes modelos com características diferentes. Propusemos isso à FIM e, embora queiram ter algum tempo para o compreender plenamente, concordam com o conceito; é algo em que estamos a trabalhar, mas não vai acontecer em 2021. Se todos os partidos estiverem satisfeitos com as propostas, então vamos gastar 2021 para estabelecer algumas orientações.”

O que planeiam fazer para o número de pilotos em SSP300, com um horário tão apertado?

“Isto vai em linha com as outras respostas, como o calendário muito compacto e a possibilidade de atrasos. Não será possível ter tudo. Estamos a trabalhar para saber se é melhor ter um único grupo com duas corridas ou um grupo duplo com uma corrida e outras possibilidades. É tudo uma combinação e nem sempre é simples. O formato atual ajuda muito a exposição das equipas, permite-lhes ter equipas maiores e ajuda-as a participar no Campeonato. É nisto que estamos a avaliar na classe, se podemos ou não manter três a quatro pilotos por equipa.”

Quando olhamos para a tua era de corridas em SBK e para a atual competitividade, existem semelhanças e a SBK está a caminho de ser a mais forte que já foi nos anos vindouros?

“Quando corria, tive­ a sorte de fazer parte quando a SBK estava a desfrutar de grande popularidade em alguns países. Agora, estamos a voltar a este tipo de tempos. Com a crise financeira de 2008, tudo tinha de dar um passo em frente e o objetivo era melhorar o formato de competitividade e acessibilidade para todos, reduzindo os custos e atraindo de novo os fabricantes. Agora, temos um único fornecedor de pneus com a Pirelli, limites de suspensão e travões e assim por diante. É um ótimo momento para ser um piloto numa equipa independente, porque se tiver peças decentes, pode andar à frente sem precisar de ser um piloto de fábrica. A razão pela qual temos equipas independentes a ganhar é estas mudanças que começámos em 2013.”