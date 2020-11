Eugene Laverty e Jonas Folger garantiram acordos para pilotar pelas novas formações satélite da BMW nas SBK em 2021 “A BMW Superbike está a um nível muito elevado” – Jonas Folger

Eugene Laverty e Jonas Folger vão liderar o esforço adicional da BMW nas SBK para 2021, com as equipas satélite RC Squadra Corse e Benovo Action, respectivamente.

A BMW confirmou que vai delegar o seu novo esforço de equipas satélite assistidas pela fábrica no Campeonato Mundial de 2021 a duas equipas, lideradas por Eugene Laverty e pelo ex-piloto de MotoGP Jonas Folger.

Motivada pela introdução da nova BMW M 1000 RR especial de homologação, a marca alemã expandirá o seu esforço para incluir um par de inscrições satélite, além do alinhamento de fábrica habitual da Shaun Muir Racing.

Com Tom Sykes e a nova contratação de Michael van der Mark à frente da equipa oficvial, Laverty vai andar com a RC Squadra Corse e Jonas Folger vai competir sob a bandeira da Equipa de Benovo Action.

A contratação de Laverty surge depois de ter sido largado da equipa de fábrica para dar lugar ao ex-piloto da Honda e Yamaha van der Mark.

O seu novo acordo também o fará tornar-se piloto de testes e desenvolvimento para a M 1000 RR.

Folger, entretanto, vai competir como estreante nas SBK depois de mostrar forma encorajadora num par de saídas como wild-card numa Yamaha esta temporada.

O alemão esteve no pódio no MotoGP em 2017, antes de ser afastado com a Síndrome de Gilbert, obrigando-o a sair da ação a tempo inteiro até 2020, quando regressou com uma campanha dominante do IDM Alemão de Superbike, com oito vitórias em oito corridas.

“Estou muito feliz por poder competir como titular fixo no Campeonato do Mundo de Superbike no próximo ano”, disse Folger no seu site pessoal. “Ao mesmo tempo, é uma grande honra para mim que a BMW, nos tenha escolhido, e refiro-me a todos, a Bonovo, a MGM Racing e eu próprio, para a tarefa de formar uma equipa de satélite. Acho que esta combinação é muito promissora.”

“Vamos definitivamente entrar na nossa época de estreia com grandes expectativas e temos muito a ver com a BMW. O pacote global deve ser sempre competitivo, uma vez que a BMW Superbike está a um nível muito elevado e a nova máquina também foi bem desenvolvida. Espero ter o nosso primeiro teste muito em breve.”

“Como a tecnologia é completamente nova para nós, queremos começar a preparar-nos para a temporada em pista o mais rápido possível. Em todo o caso, com a assinatura do contrato, já foi dado o primeiro grande passo para 2021.”

“Gostaria, portanto, de agradecer à BMW pela sua confiança em mim, e ao Sr. Jürgen Röder, da Bonovo action, e a Michael Galinski, da MGM Racing, pelos seus esforços para concretizar este projeto. Claro que também gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que contribuíram para a criação. Estou ansioso pelo novo desafio e mal posso esperar até poder entrar na minha nova máquina de corridas pela primeira vez.”