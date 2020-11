Os pilotos da Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea e Alex Lowes, vão fazer um teste de dois dias em Jerez de la Frontera nos dias 17 e 18 de Novembro

Agora seis vezes campeão das SBK, Jonathan Rea vai voltar a juntar-se à sua equipa com a ambição de afinar ainda mais a sua máquina no primeiro de dois testes de inverno que encerrarão a ação de pista para o ano civil em curso.

Rea venceu uma das três corridas de SBK em Jerez na temporada de 2020, como parte do seu total de 11 vitórias em corridas de 2020 e umas notáveis 99 na sua longa e famosa carreira.

Depois de uma temporada interrompida em 2020, devido às restrições do Covid-19, Lowes ainda está num caminho de descoberta com a Ninja ZX-10RR, tornando cada teste uma oportunidade ideal para melhorar as performances finais em corrida.

Já vencedor e finalista no pódio na sua primeira temporada como piloto da Kawasaki em SBK, Alex e a sua equipa estão agora numa missão para tornar o pódio uma parte regular dos fins de semana de corrida até ao início da temporada de 2021.

Jerez é geralmente reconhecido como uma pista de teste particularmente boa por várias razões, incluindo a sua variedade de curvas rápidas e lentos, e mesmo algumas mudanças de elevação que nem sempre são óbvias nas câmaras de TV. Um local bem conhecido para as SBK, tanto em termos de corrida como de testes, o circuito de 4,423km de comprimento foi o primeiro a que o campeonato de 2020 regressou após uma diferença de cinco meses da ronda inaugural na Austrália.

Logo após Jerez haverá um teste adicional no circuito Motorland Aragón, entre 25 e 26 de Novembro.

Jonathan Rea afirmou:

“Depois de ganhar o campeonato no Estoril a vida tem sido muito tranquila, por isso é bom voltar à pista. Senti muitas saudades de andar de moto e nestes tempos estranhos é algo que me traz muita felicidade. Jerez é um bom caminho para testar novas ideias porque é um traçado difícil e onde podemos fazer algumas boas melhorias na base da ZX-10RR. Esperamos bom tempo e espero poder fazer muitas voltas e aproveitar isso. Também será bom acompanhar a minha equipa e continuar a trabalhar com calma através dos nossos itens de teste. O meu foco será desfrutar da pista e ser claro com os meus comentários.”

Alex Lowes afirmou:

“Este teste é muito importante para mim. Tive a minha primeira temporada na Kawasaki e aprende-se muito mais nos fins-de-semana de corrida sobre onde queremos melhorar a moto e a condução. Temos algumas ideias para experimentar neste teste, e algumas ideias em que estou a trabalhar. É bom ir a Jerez, uma pista que todos conhecem bem, porque fizemos muitas voltas lá. É um teste importante para identificarmos claramente os passos em frente de que precisamos, ao longo de alguns meses no inverno e entrando no meu segundo ano na Kawasaki, (…) mal posso esperar para entrar na garagem e voltar ao trabalho.”