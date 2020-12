O campeonato de motos de produção mais rápido do mundo chegará à Indonésia em Novembro de 2021, se o processo de homologação for alcançado até meados do ano “A Indonésia tem alguns dos fãs mais apaixonados do mundo” Gregório Lavilla, CEO SBK

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2021 verá a Indonésia regressar ao calendário pela primeira vez desde 1997, quando estará no novo Circuito Internacional de Mandalika na ilha de Lombok, ainda sujeito a homologação.

A Indonésia tem uma história rica nas SBK, com muitas corridas emocionantes a decorrer no passado no país.

A Indonésia é uma potência económica emergente no Sudeste Asiático, tornando-se um mercado extremamente importante para os fabricantes mostrarem as suas mais recentes inovações e modelos.

Com uma população de quase 268 milhões de pessoas, das quais pouco mais de três milhões estão em Lombok, há uma grande audiência para a SBK se envolver no regresso ao país.

SBK chegou pela primeira vez à Indonésia em 1994 no Circuito de Sentul, a pouco menos de 50 km da capital indonésia de Jacarta. Os pilotos britânicos venceram nesse ano, com James Whitham a conquistar a sua primeira e única vitória em SBK na Corrida 1, enquanto a lenda Carl Fogarty venceu a Corrida 2.

O encontro de 1997 seria o último encontro até à data na Indonésia, mas ambas as corridas foram espetaculares.

A corrida 1 viu Kocinski bater o companheiro de equipa Slight num confronto da última volta, e um Honda 1-2 depois de Kocinski já ter sido coroado Campeão.

A corrida 2 viu Kocinski colidir com Simon Crafar na última volta, dando a Carl Fogarty a última vitória até à data no país.

Ricky Baheramsjah, CEO da Mandalika Grand Prix Association (MGPA), promotora da prova Indonésia, congratulou-se com o anúncio da Organização da Dorna de SBK, que tinha marcado uma data para Mandalika.

“Estamos otimistas de que o processo de completar o circuito e homologação possa ser alcançado até meados de 2021”, disse Ricky.

A Dorna atribuiu contratos de promotores da SBK e do MotoGP à MGPA.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo do Campeonato, afirmou:

“Em primeiro lugar, todas as equipas, pilotos, patrocinadores e fabricantes estão muito entusiasmados por irem à Indonésia, pois tem alguns dos fãs mais apaixonados do mundo, além de ser um grande mercado para os construtores. Fazê-lo num novo traçado, no Circuito Internacional de Mandalika, representa o derradeiro regresso à Indonésia para o Campeonato. Estamos muito confiantes com os esforços em curso para que todo o trabalho necessário para o processo de homologação da pista seja realizado. Depois de 23 anos, é hora das SBK regressarem à Indonésia e (…) estamos certos de ter uma grande receção dos fãs indonésios.”