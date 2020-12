Foi revelado o calendário do Campeonato do Mundo de Superbike Motul 2021. A grande novidade é que estão duas provas marcadas para Portugal

Após o sucesso da prova de fecho de época no Estoril, com toda a organização ser muito elogiada pelas autoridades internacionais, o Autódromo aparece no calendário logo como a segunda ronda do ano de 7 a 9 de Maio com a segunda prova habitual em Portimão de 1 a 3 de Outubro.

O calendário renovado para o próximo ano é provisório, sob reserva do desenvolvimento da situação Covid-19 e abrange quatro continentes, e a luta pelo título promete ter lugar até ao final da temporada.

Atualmente estão no calendário provisório 13 rondas com um evento a anunciar e a Austrália, atualmente sem data.

A Indonésia está prevista para regressar pela primeira vez desde 1997, enquanto o Estoril verá igualmente um regresso ao calendário depois de um fecho da temporada de 2020 em alta.

As primeiras nove jornadas do Campeonato terão lugar na Europa; o icónico Circuito TT Assen iniciará a temporada no final de Abril, seguido do Estoril, a primeira de cinco rondas na Península Ibérica. MotorLand Aragón, Misano e Donington Park, este último dos quais apenas para a classe SBK seguem-se e trazem corridas até 4 de Julho.

A Ronda francesa tem a data ligeiramente alterada no início de Setembro, seguida duas semanas depois pela Ronda da Catalunha, antes da Ronda espanhola, e mais uma semana depois, a Ronda de Portugal em Portimão, no início de Outubro. Este será o primeiro triplo encadeamento de fins-de-semana consecutivos nas SBK por mais de 20 anos.

As últimas três rondas do Campeonato terão lugar fora da Europa, com a Argentina a ser a primeira e o Circuito San Juan Villicum, antes do regresso da Indonésia e do Circuito Internacional Mandalika se estrear nas SBK (ainda sujeito a homologação).

O Circuito de Grande Prémio de Phillip Island está no calendário provisório (sujeito a contrato), mas ainda não tem datas e falta anunciar a 13ª prova. As corridas não-europeias terão lugar apenas com as classes de SBK e SSP.