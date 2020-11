A 11 de Novembro de 2020, Sandro Cortese anunciou oficialmente que está recuperado e tenciona continuar a sua carreira após a forte queda em Portimão que o afastou no início de Agosto. Entretanto, alegra-se com as boas notícias do amigo Folger

O piloto de Ochsenhausen está agora a quatro semanas da reabilitação completa e prepara-se intensamente para o início da temporada em Abril de 2021. Sandro quer continuar a andar no Campeonato do Mundo de Superbike e, juntamente com o seu empresário Alberto Vergani, procura um lugar atraente, por exemplo, na Ducati Barni, que tem estado a considerar vários pilotos.

Nos últimos meses, o bicampeão mundial também observou com atenção os planos da BMW e de Jonas Folger, embora lugares na nova equipa satélite pareçam já tomados por Laverty e Folger.

“Damo-nos muito bem, até fomos colegas de equipa durante um ano”, disse Cortese acerca de Folger. “Este ano treinámos muito juntos, mas ele também teve anos difíceis. No Campeonato do Mundo de Superbike ele poderá provar o seu valor novamente.”

Em que confia nele e nos técnicos da equipa da MGM com a BMW?

“É difícil dizer”, ponderou Cortese. “O Jonas é um grande talento, mostrou isso no MotoGP e já em Moto2 e Moto3. Mas jogar uma temporada e ser consistente é sempre mais difícil do que duas aparições de wild-card. Mas sei que se vai dar muito bem. Espero que ele tenha sucesso com a sua equipa e a marca.”

Nós esperamos que Cortese também regresse em grande!