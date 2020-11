Baz tem várias opções em cima da mesa, pois pode muito bem estrear-se na Ducati em 2021, mas ainda está em conversações com a Yamaha

Há grandes nomes sem um lugar garantido antes da temporada de 2021 do Mundial de Superbike e um deles é Loris Baz. Depois de ter passado o último ano e meio com a equipa holandesa da Yamaha Ten Kate, Baz volta a encontrar o seu futuro em dúvida nas SBK, tendo estado numa situação semelhante no final de 2014 e novamente em 2018.

O Francês não é estranho à incerteza, mas surpreendido, dado o contexto deste ano, como o próprio Baz disse:

“É uma situação estranha; Estou habituado a estar neste tipo de situação no final do ano, mas se houvesse um ano que não esperasse estar nesta situação, então seria este. Tive quase toda a garantia da Yamaha de que tudo ia ser resolvido muito em breve em Agosto, mas no final, nada está resolvido ainda com a Ten Kate. A garantia que tinha é que estarei numa moto melhor do que este ano, com todo o apoio técnico da Yamaha, por isso será bom se conseguirmos que funcione.”

Baz entrou como um substituto para a Kawasaki em 2012, depois de Joan Lascorz ter sofrido um acidente que o deixou paralisado, terminando a sua carreira.

Baz, então com apenas 19 anos, venceu a sua primeira corrida de SBK em Silverstone, assegurando o seu futuro em 2013 e 2014. Desde que regressou às SBK do MotoGP em 2018, já andou numa BMW e na Yamaha Ten Kate, equipa em que está desde Jerez em 2019, tendo pódios ao longo de 2020.

No entanto, ainda lhe falta montar uma Ducati…

Bem, isso pode estar prestes a mudar para 2021, como o francês confirmou acerca de conversações com a Barni Racing:

“Também estamos a falar com outras equipas, incluindo a Barni e estamos à espera de algumas novidades neste momento. Não é uma situação fácil e não é a parte mais engraçada do ano para mim. Felizmente, a Ten Kate ainda está a falar com patrocinadores e a opção da Barni também será boa. Estou bastante confiante de que estarei na grelha com uma boa moto, mas não posso ter 100% de certeza neste momento.”

Em resposta ao facto de outra equipa da Yamaha poder ou não ser uma opção se o acordo com a Ten Kate não puder ser garantido, Baz comentou: “De momento não, mas claro que tudo pode mudar muito rapidamente neste mundo. Um dia não tens opção e não sabes o que fazer, e no dia seguinte, tens algumas opções e tens de decidir o que fazer. No entanto, neste momento, não há outras opções com outra equipa da Yamaha.”