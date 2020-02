SBK, 2020: Yamaha GRT satisfeita com teste Os dois colegas acabaram juntos na tabela desporto MotoSport desporto/sbk-2020-yamaha-grt-satisfeita-com-teste_5e56962484a13912996007eb





Esta segunda-feira a temporada de 2020 finalmente começou na Austrália. Como de costume, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbike começou com o teste oficial de dois dias para todos os participantes.

Tal como num dos testes anteriores em Jerez, os pilotos da Yamaha GRT Junior Team tiveram de perder tempo valioso em pista na segunda-feira devido às condições meteorológicas e às bandeiras vermelhas.

O bicampeão de Supersport da MotoAmerica Garrett Gerloff conhece a moto, mas nunca esteve nas pistas em que o Mundial de SBK é contestado. O estreante norte-americano terminou o teste no 16.º lugar em tempos combinados.

Apenas um lugar atrás de si estava o seu companheiro de equipa, o vice-campeão do Mundo de Supersport de 2019, Federico Caricasulo, que concluiu a prova na 17.ª posição.

O principal objetivo para cada piloto era adquirir experiência ao longo do maior número de quilómetros possível para aumentar a confiança com a moto. Apesar do tempo em pista perdido, a equipa conseguiu trabalhar através do seu programa de teste e recolher os dados necessários. Ambos os pilotos avançaram no segundo dia e conseguiram reduzir a diferença para os pilotos de topo.

Garrett Gerloff: P16 – 1:31.941

“É a minha primeira vez aqui em Phillip Island e gostei muito da pista. A única coisa é que tem sido um pouco mais difícil do que eu tinha imaginado inicialmente devido à rapidez do traçado. Por exemplo, se cometer um pequeno erro, torna-se num grande erro quando chego à curva seguinte. Tem sido difícil ser preciso e estou a trabalhar nisso. Também estamos a dar um grande passo na forma de afinar a moto porque esta pista é muito diferente das outras onde temos vindo a testar nos últimos meses, e requer uma configuração diferente. Penso que hoje, na segunda sessão, demos um grande passo na direção certa. Estou definitivamente ansioso pelo fim de semana, acho que foi bom termos tido dois dias de testes, mas ontem só testámos cerca de 2 das 4 horas devido às condições meteorológicas e outras condições da pista. Felizmente hoje tivemos mais tempo, mas ainda sinto que mais voltas seriam benéficas. Estou ansioso para voltar à pista na sexta-feira e tenho um plano de jogo!”

Federico Caricasulo: P17 – 1:31.944

“A sensação com a moto está a ficar cada vez melhor. Tentámos várias estratégias e, na última sessão, determinámos qual o rumo a tomar. Esta será uma boa base para sexta-feira. Durante o resto do fim de semana de corrida, tentaremos aproximar-nos da frente. Como meu objetivo pessoal, um Top 10 seria um resultado muito bom para mim.”