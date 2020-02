SBK, 2020: Último teste com Razgatlioglu à frente O Turco da Yamaha foi o mais rápido no 1º dia desporto MotoSport desporto/sbk-2020-ultimo-teste-com-razgatlioglu-a_5e53de86d617441277b476d7





Phillip Island recebeu o último Teste Oficial antes da abertura da temporada do Mundial de Superbike, com os cinco fabricantes dentro dos seis primeiros após o primeiro dia.

O dia de abertura do Teste Oficial de 2020 terminou com Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) a liderar o pelotão, depois de ter colocado um tempo no escalão do segundo 1:30. Numa sessão frenética em que quase todos os pilotos melhoraram nos seus tempos matinais, gotas de chuva, bandeiras vermelhas e imprevisibilidade constante contribuíram para um dia de abertura cheio de ação.

Toprak Razgatlioglu já tinha sido o melhor do último teste em Portimão e consolidou a sua posição de “homem a bater” antes do fim-de-semana de estreia, andando num tempo forte de volta que o afastou de Tom Sykes (BMW Motorrad).

Toprak, tal como o colega de equipa Michael van der Mark, tinha-se focado em alguns pequenos upgrades para a mota e a tentar encontrar o equilíbrio entre o desempenho e a durabilidade dos pneus. O próprio Van der Mark foi um dos dois pilotos que não melhorou à tarde, terminando em sétimo no final do dia. A ação prossegue nos antípodas na terça-feira.

Teste Phillip Island, 10 primeiros nos tempos combinados: