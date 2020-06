A Yamaha Motor Europe foi forçada a cancelar a edição inaugural do Troféu Europeu Yamaha R3 bLU cRU, devido à continuada incerteza em torno da pandemia coronavírus, mas planeia avançar com a série em 2021.

A tão aguardada Yamaha R3 bLU cLU European Cup, no seu nome Inglês, estava marcada para acontecer ao lado de oito rondas do Mundial de Superbike em 2020, na sequência de uma colaboração entre a Yamaha Motor Europe, a FIM e a Dorna WSBK Organization (DWO), apoiadas pela JiR (Japan Italy Racing).

Infelizmente, as restrições de viagem e os necessários protocolos de segurança Covid-19 ainda em vigor foram fatores importantes na difícil decisão de cancelar a série para este ano.

As restrições teriam tido um forte impacto no aspeto de coaching, que é tão importante para os jovens pilotos que dão os primeiros passos no palco mundial, bem com nas preocupações com o aumento de pessoal nas provas de SBK. Apesar disso, a Yamaha está empenhada em organizar o Troféu Europeu Yamaha R3 bLU cLU com a sua capacidade total de 36 pilotos na grelha durante a temporada de 2021.

Dirigido a pilotos a partir dos 12 anos, o campeonato proporcionará um primeiro passo ideal e monetariamente acessível ao palco mundial, com cada participante equipado com uma Yamaha R3, moto já vencedora no Mundial de SSP300, bem como com pneus Pirelli, instrução e assistência técnica, kit de corrida completo e uniformes de paddock.

Seguir-se-ão mais informações sobre a Yamaha R3 bLU cRU European Cup, com a abertura das inscrições prevista para breve.

Andrea Dosoli, Gestor para a Velocidade, Yamaha Motor Europe:

“É com grande pesar que tivemos de tomar a decisão de cancelar a Yamaha R3 bLU cRU European Cup inaugural devido à pandemia coronavírus. As restrições introduzidas para combater a pandemia estão a ser relaxadas pelos diversos países a um ritmo diferente, o que poderia levar a que alguns concorrentes não pudessem viajar para corridas devido às restrições de viagem impostas pelos seus próprios organismos governamentais ou outros. Além disso, os necessários protocolos de segurança Covid-19 seriam difíceis de implementar para um grupo tão grande de pilotos, e a exigência de distanciamento social teria um impacto negativo na filosofia de coaching e monitorização que é uma parte tão importante da série. Foi por estas razões que tomámos a decisão de cancelar a série este ano e, em vez disso, focarmo-nos na preparação para 2021, quando esperamos poder desfrutar de uma temporada inteira de corridas.”

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo da Organização DWO, acrescentou:

“É com profundo pesar que temos de anunciar o cancelamento do Troféu Yamah bLU cRU para 2020. Esta excitante nova iniciativa para aproveitar jovens talentos e alimentá-los no palco mundial é uma grande oportunidade para ajudar os jovens talentos a florescer. Porém, como grande parte dos pilotos poderia enfrentar restrições variadas de viagem, e os requisitos de distanciamento social iriam dificultar o seu progresso e treino enquanto jovens pilotos numa parte tão crucial das suas carreiras. No entanto, estão em curso planos para 2021, para acrescentar este espetáculo ao calendário de SBK, que trará grandes corridas e também permitirá que os pilotos aprendam o seu ofício em alguns dos circuitos mais icónicos do mundo.”