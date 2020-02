SBK 2020: Treinos finais na Austrália Fique a saber a programação para o teste final das SBK e SSP! desporto MotoSport desporto/sbk-2020-treinos-finais-na-australia_5e513414c935e51293a36bdb





O Circuito de Grande Prémio de Phillip Island volta a receber a temporada de abertura do Mundial de Superbike. Mas ainda antes da ação do primeiro fim-de-semana de corrida, as equipas e pilotos têm um teste final de dois dias para correr e alterar ao pormenor as suas máquinas antes do início da temporada.

Os testes começam na segunda-feira, com os pilotos das Supersport a saírem para a pista primeiro às 09.10 (GMT são mais 11h), com a sessão agendada para terminar às 11.00, dando aos pilotos do Mundial uma sessão de 1h 50 minutos para abrir o dia de testes.

Os pilotos das SBK estão em pista às 11.10 hora local durante duas horas para terminar a primeira sessão de testes. Após uma pausa de 30 minutos após os testes das SBK, os pilotos de SSP estão de volta ao traçado por 1h 50mins a partir das 13.40 locais antes dos pilotos de SBK terem mais duas horas de sessão às 15.40. Esta sessão termina então o dia antes do recomeço da ação na pista na terça-feira.

A ação de terça-feira começa às 09.10 hora local, com equipas de SBK e pilotos a testar durante duas horas no circuito de Phillip Island, e com a sessão a terminar às 11.10. Após uma pequena pausa de 10 minutos, os pilotos das SSP vão estar em pista por 1h e 50 minutos a partir das 11.20.

A sessão está marcada para terminar às 13.10, onde haverá uma pausa de 30 minutos. Os pilotos do SBK estão então em pista a partir das 13.40 durante duas horas, terminando pelas 15.40. As SSP têm a última sessão do teste às 15.50, com a duração de 1h 50 minutos.

Segunda (hora local, somar 11h)

09.10 – 11.00 SSP

11.10 – 13.10 SBK

13.40 – 15.30 SSP

15.40 – 17.40 SBK

Terça

09.10 – 11.10 SBK

11.20 – 13.10 SSP

13.40 – 15.40 SBK

15.50 – 17.40 SSP