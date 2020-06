O Campeonato do Mundo de Superbike Motul vai ver várias equipas e pilotos regressarem à pista a partir de 24 a 25 de Junho no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, em Itália. O local, perto da Costa do Adriático, vai acolher o primeiro grande teste privado desde a primeira ronda da temporada em Phillip Island, na Austrália, e contará também com uma nova superfície, tendo sido refeito desde a visita das SBK em 2019.

O regresso muito bem-vindo da ação em pista dará uma amostra das emoções que nos esperam na segunda ronda da temporada no Circuito de Jerez Angel Nieto.

A encabeçar o teste estão os líderes do Campeonato, a Kawasaki Racing. Jonathan Rea e o líder do Campeonato, Alex Lowes, estarão presentes no circuito com a equipa catalã e, com ambos os novos contratos para a equipa no futuro, as mentes dos pilotos e as atitudes da equipa estão agora apenas focadas nos resultados e desenvolvimento em pista.

A Ducati Aruba.It estão prontos para o teste e, depois de uma sólida primeira ronda da temporada, vão preparar-se para Jerez em Misano, circuito do qual conseguiram uma vitória na época passada com a Ducati Panigale V4 R.

Scott Redding e Chaz Davies estarão presentes, embora Redding estivesse em pista em Donington Park na semana passada a bordo de uma Ducati Panigale V.

Igualmente a regressar à ação estará Leon Camier da Barni Racing Team. O craque britânico tem beneficiado da pausa na ação, e a sua persistente lesão no ombro tem tido tempo para recuperar.

A Barni testou no início de Junho com Randy Krummenacher, por isso a equipa teve algum tempo para se organizar. O esquadrão independente Ducati, Team Goeleven, também vai agraciar a pista com Michael Ruben Rinaldi.

A Motocorsa Racing já tem vindo a testar em Misano com Leandro Mercado e terá uma forte base para seguir em frente. O piloto argentino está de volta à Ducati em 2020 pela primeira vez desde 2015 quando entrou nas SBK e é candidato a melhor Independente.

A equipa final na prova é a Ducati Brixx Performance, que vai estar no circuito de Misano pela primeira vez, não tendo estado nas SBK para a ronda do ano passado. Sylvain Barrier representa a equipa no circuito em que venceu na classe STK1000 em 2012.

A realeza das SSP vai juntar-se às equipas de SBK na quinta-feira, dia 25, com a equipa da Evan Bros. e Andrea Locatelli a juntarem-se à equipa da MV Agusta Reparto Corse. Locatelli é o líder do Campeonato Mundial de Supersport após apenas uma ronda e vai procurar utilizar os testes em Misano para consolidar a sua posição.

A equipa da MV Agusta contará com Randy Krummenacher, Federico Fuligni e Raffaele De Rosa, finalista do pódio de Phillip Island, que receberão a ação de pista de braços abertos após uma pausa tão longa.