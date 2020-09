Michael Van der Mark (Yamaha Pata) acabou por liderar o Warm Up das Superbike sobre Rea, (Kawasaki Team) Davies (Ducati Aruba) e Rinaldi (Ducati GoEleven),voltando a colocar as Yamaha no topo, pois também Caricasulo foi quinto e Razgatlioglu 6º à frente de Redding, Lowes e Sykes.

Numa sessão disputada a cerca de 1 segundo e meio do ritmo da Pole, com o melhor tempo de v d Mark nos 1:50.045, as Honda HRC não estiveram tão bem, com Haslam décimo primeiro e Batista apenas 13º atrás de Melandri… Assim, parece que as Yamaha serão mais um fator a ter em conta na batalha nas duas corridas de hoje em Aragón…ou será que só funcionam com tempo fresco?