Michael Ruben Rinaldi venceu a sua primeira corrida nas SBK de forma impressionante, enquanto Scott Redding caiu de terceiro lugar

Uma nova cara subiu ao topo do pódio do pódio no Mundial de Superbike já que Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) conseguiu uma sensacional vitória inaugural na Corrida 1 de Teruel no MotorLand Aragón. Rinaldi tinha começado do segundo lugar da grelha e tinha liderado as três sessões de Treinos Livres, continuando o seu ritmo impressionante na corrida 1.

Apesar de parecer ter um mau arranque, Rinaldi manteve o segundo lugar na primeira volta, mas usou a vantagem de velocidade da sua Ducati V4 para passar Jonathan Rea (Kawasaki Racing) na corrida para a Curva 16 na primeira volta e, a partir daí, não olhou mais para trás. Rodando consistentemente mais rápido do que o campeão reinante, que terminou a corrida no segundo lugar, quase seis segundos atrás de Rinaldi, mas os 20 pontos conquistados sobre o rival no Campeonato Scott Redding (Aruba.It Ducati), com Redding a cair na Volta 7 ao ser pressionado por Álvaro Bautista (Honda HRC), significam que o penta-campeão está agora a 30 pontos de Redding.

O colega de equipa de Redding na Ducati, Chaz Davies, conquistou o último degrau do pódio, com duas máquinas da Ducati a terminarem nos três primeiros lugares. Davies estava numa batalha pelo terceiro com Bautista antes do piloto espanhol se ter despistado à 14ª volta na Curva 14.

Michael van der Mark (Pata Yamaha) terminou em quarto lugar na corrida de 18 voltas como melhor piloto da Yamaha, um lugar à frente do companheiro de equipa Toprak Razgatlioglu.

Alex Lowes (Kawasaki Racing) lutou debilitado por uma indisposição para ocupar o sexto lugar após uma batalha titânica com inúmeros pilotos. Eugene Laverty (BMW Motorrad) conseguiu o seu melhor resultado da temporada com o oitavo lugar com Federico Caricasulo (GRT Yamaha Junior Team) a conquistar um top 10 à frente de Tom Sykes (BMW Motorrad).

Garrett Gerloff (GRT Yamaha Junior Team) terminou no 11º lugar, à frente de Loris Baz (Ten Kate Yamaha) em 12º lugar. Apenas quatro segundos separaram Lowes em sexto e Baz em 12º para mostrar como o campo das SBK está competitivo em 2020.

Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing) garantiu o 13º lugar, enquanto Matteo Ferrari (Motocorsa Racing) garantiu um ponto na sua estreia em SBK, terminando à frente de Takumi Takahashi (MIE Racing Honda Team) para completar os pontos.

Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) foi o último piloto classificado no 16.º lugar, depois de um incidente nas primeiras etapas da prova.