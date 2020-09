De repente, um jovem italiano de 24 anos é a coqueluche do paddock das Superbike, perseguindo os regulares de classe de perto e começando por liderar os treinos livres em Aragón hoje de manhã. E por isso impõe-se a pergunta: quem é Michael Ruben Rinaldi?

Michael Ruben Rinaldi nasceu em Rimini, um verdadeiro viveiro de pilotos, a 21 de dezembro de 1995 e competiu na Copa Itália de 125 cc onde foi Campeão em 2011 aos 16 anos.

Rinaldi protagonizou uma estranha queda em Jerez…

A seguir, correu no Campeonato Italiano de Velocidade em Moto3, e estreou-se internacionalmente na mesma classe, onde pilotou pela Honda e pela Mahindra, que também já contara com Miguel Oliveira, entre 2012 e 2014, mas sem nunca pontuar nas 4 corridas que efetuou.

A seguir, passou para as Superstock 600 e para as 1000, que venceu em 2017… Chamando a atenção, foi promovido às SBK pela Ducati, chegando a fazer um par de wild cards nas motos oficiais, e atualmente está a competir no Campeonato do Mundo de Superbike a bordo de um Ducati Panigale R da GoEleven.

Este ano, começou claramente em forma, e com 79 pontos encontra-se na 7ª posição do Campeonato, à frente de várias equipas oficias como as Honda e BMW. Pontuou em todas as corridas menos duas até agora, e com um melhor resultado de 4º na primeira manga em Aragón, um primeiro pódio não pode estar longe…