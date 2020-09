Na primeira corrida de ontem, Redding vinha perseguindo Johnny Rea em terceiro, por sua vez pressionado por Álvaro Bautista na Honda. Redding escorrega para fora e Rea afasta-se…

Visivelmente em dificuldade com os seus pneus, Redding acabou por alargar ligeiramente numa esquerda para uma zona mais suja da pista e perder a frente da sua moto, deixando Rea isolado em segundo, com Rinaldi já no comando.

A Panigale sai da pista e Redding ainda desliza a grande velocidade

Infelizmente, Bautista viria a fazer a mesma coisa minutos depois e ficar fora da corrida, e assim seria Davies a beneficiar do último lugar do pódio, mas o afastamento de Redding aumentou a vantagem de Rea para 30 pontos no Campeonato antes das corridas de Domingo…