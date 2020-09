A quinta ronda da temporada 2020 de SBK trouxe um novo nome ao topo e algumas das corridas mais emocionantes até agora este ano

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 tinha todas as credenciais no papel para ser uma das temporadas mais cativantes em anos antes de as luzes se apagarem na Austrália.

Mal sabíamos então que, ao fim de cinco rondas, teríamos tido cinco vencedores diferentes de três fabricantes diferentes e algumas das histórias mais emocionantes que o Campeonato tem visto nos últimos tempos. A Ronda Pirelli Teruel foi um desses casos, tomando uma reviravolta dramática com um novo vencedor na Corrida 1… é hora de rever alguns dos maiores temas do fim de semana.

Rinaldi tem o que é preciso.

Michael Ruben Rinaldi (Ducati GoEleven) está apenas na sua segunda temporada completa de ação nas SBK e depois de inúmeras corridas fortes, a Corrida 1 em Teruel provou ser um passaporte para o sucesso. O Italiano liderou todas as voltas desde o arranque e estabeleceu a volta mais rápida da corrida para conseguir a primeira vitória na carreira por quase seis segundos à frente de Jonathan Rea (Kawasaki Racing), o piloto do mundial mais bem sucedido de todos os tempos.

Rinaldi arrancou de Rea para dar a primeira vitória à equipa GoEleven e a primeira vitória independente da Ducati desde Sylvain Guintoli em Magny-Cours, em 2012. Não só conseguiu a vitória, como a apoiou na Corrida de Superpole Tissot com um terceiro e um cativante segundo na Corrida 2, depois de um duelo durante toda a corrida com Rea. Rinaldi cresceu em estatura e agora, está a lutar por mais sucesso.

Depois da ronda de Aragón no fim de semana anterior, seria perdoável se alguém pensasse que os resultados seriam os mesmos. Não podiam ter sido muito mais diferentes. Scott Redding (Ducati Aruba.It) venceu a Corrida 1 de Aragón, mas caiu do terceiro lugar na Corrida 1 em Teruel. Rinaldi ficou a 7,4s da vitória na Corrida 1 pela primeira vez, mas deslumbrou ao terminar a 5,8s de distância para a primeira vitória de sempre em Teruel. Chaz Davies (Ducati Aruba.It) esteve quase vitorioso no primeiro encontro de Aragón e subiu a dois pódios, enquanto o segundo viu-o subir ao pódio e sofrer uma queda.

BMW faz alguns progressos

Tom Sykes (BMW Motorrad) e o seu companheiro de equipa Eugene Laverty foram os primeiros e segundos no Campeonato Mundial de 2013; sabem ganhar corridas, mas a BMW é ligeiramente diferente. O primeiro fim-de-semana de Aragón foi abismal, mas o fabricante alemão recuperou e conseguiu melhorar muito na Superpole para Sykes e devolver os dois pilotos ao top 10. Um duplo top 10 para Sykes foi melhorado pelo oitavo lugar de Eugene Laverty – o melhor do ano para ele – e, pela primeira vez em 2020, ambos marcaram o mesmo número de pontos. Poderão melhorar para entrar nos seis primeiros?

Haslam traz um resultado à Honda

A coragem britânica de Leon Haslam começou realmente a brilhar através da Equipa HRC. Conhecido pela sua versatilidade e capacidade de desenvolver uma moto, o vice-campeão de SBK de 2010 conseguiu o primeiro quarto lugar da temporada na Corrida 2 no MotorLand Aragón, enquanto o seu companheiro de equipa Álvaro Bautista estava de volta à box após uma queda. O ‘Pocket Rocket’ foi, por vezes, mais rápido do que Scott Redding em terceiro e fechou o intervalo por mais de um segundo nas duas últimas voltas. Ainda sem desistências em 2020, a consistência de Haslam em trazer a mota até ao fim está a revelar-se valiosa para a Honda.