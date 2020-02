SBK 2020: Sykes segundo na BMW O Inglês contrariou o domínio Yamaha no primeiro dia desporto MotoSport desporto/sbk-2020-sykes-segundo-na-bmw_5e53e53184a13912995efbdd





Tom Sykes (BMW Motorrad), que procurava refinar configurações da sua moto depois de trabalhar em chassis e eletrónica nos testes anteriores em Jerez e Portimão, terminou em segundo na classificação do dia 1 em Phillip Island, com apenas 0,022s a separa-lo de Razgatlioglu.

O colega de equipa de Sykes, Eugene Laverty (BMW Motorrad) ficou em oitavo lugar e a menos de um segundo do tempo de topo, focando-se em simulações de corrida com o objetivo de fazer o máximo de voltas secas possível.

O intervalo esteve ainda mais curto entre Sykes e Loris Baz (Ten Kate Yamaha) no terceiro lugar, uma vez que o Francês estava a 0,015s de Sykes e 0,037s de Razgatlioglu. Baz tem sido um artista de destaque nos testes de pré-temporada e espera que o seu ritmo se traduza em resultados nas corridas.

Baz foi, também, o melhor piloto independente, com a Yamaha a liderar e a seguir os três primeiros lugares.

O atual campeão Jonathan Rea (Kawasaki Racing) continuou a mostrar o seu ritmo do teste de Jerez com um 4º em Phillip Island, depois de se concentrar no desempenho dos pneus antes da Ronda Australiana.

A proeza de Rea em Phillip Island tem sido notável no passado, mas ele está sem uma vitória no circuito desde 2017, algo que usará nos testes para se esforçar. O seu companheiro de equipa Alex Lowes (Kawasaki Racing) ficou no nono lugar, apesar de ter sofrido uma queda na Turn 4, piloto OK.

Leon Haslam (Honda HRC) completou o top 5 no final do primeiro dia. O regresso da Honda como equipamento de fábrica significa que se têm focado em múltiplos aspetos da moto antes da ronda inaugural da temporada, naquele que Leon já afirmou como o seu “circuito favorito”.

O colega de equipa de Haslam na Honda, Álvaro Bautista, foi 15.º a 1,8s de distância. O vencedor da tripla de 2019 em Phillip Island vai tentar voltar ao ritmo na terça-feira.