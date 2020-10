O projecto da GB Racing de criar e utilizar um camião auto-suficiente através de painéis solares e baterias, foi um sucesso e rico em ensinamentos

Um final de temporada incrível no Estoril, que viu Jonathan Rea e a Kawasaki Racing Team, apoiados pela GBRacing, conquistarem o seu sexto título mundial consecutivo de Superbike, terminou tanto a temporada de 2020 como o ano inaugural do projeto ZERO-e inspirado no conceito Ride Green da FIM.

O primeiro sistema de suporte do paddock movido a energia solar superou as expectativas da empresa Britânica de Barnet, que já salientámos há dias, sobrevivendo mais de 6.975 km e extremos de tempo, desde ondas de calor a furacões.

Apelidado de “ZERO-e” pelo fundador e diretor-geral da GBRacing, Graham Banks, o projeto foi originalmente concebido para proporcionar uma área de habitação confortável a dois funcionários de apoio durante um típico evento do Britânico de Superbike ao longo de quatro dias.

Energia sustentável e natural, fornecendo recursos suficientes para um escritório móvel, uma cozinha em pleno funcionamento, um sistema de televisão/satélite, um esquentador e um chuveiro quente.

A aventura zero-e começou em Julho de 2020 com a longa viagem de Hertfordshire a Jerez. Com sol forte durante a viagem pela França e pela Espanha, uma fonte constante de energia estava garantida. A principal preocupação foi a onda de calor Andaluza que atingiu Jerez mesmo a tempo do fim-de-semana de corrida, com temperaturas a ultrapassar os 45ºC, os pilotos a sofrer e o equipamento a sobreaquecer.

Felizmente, os painéis solares e fixações foram capazes de suportar o calor, mesmo que a tripulação, o gerente de operações, Stef Cook e o consultor de marketing e relações públicas, Rob Hoyles, tivesse passado um pouco mal com as temperaturas sufocante.

Um total de 12 dias alimentados unicamente pelo sol tinha-se revelado facilmente alcançável no forte sol espanhol, um resultado fantástico para o primeiro shakedown do sistema.

Seguiram-se três provas Britânico de Superbike em Donington Park, Snetterton e Silverstone. Com o clima tipicamente misto britânico, o sistema voltou a revelar-se fiável com o gestor de patrocínios de corridas, Stuart Bennett, capaz de se manter auto-suficiente para os três eventos sem qualquer compromisso com o seu nível de vida.

Mas o maior teste ainda não tinha vindo. Tendo assumido a decisão de permanecer no continente nas últimas três rondas do campeonato mundial de SBK para reduzir o uso de combustível e as emissões, o sistema provou ser capaz de fornecer uma alternativa verde não só para o apoio à corrida, mas também como um escritório viável para o gestor de projetos da GBRacing, Tim Banks, entre as reuniões de corrida.

A ronda de SBK catalã começou com sol brilhante e baterias totalmente cobertas, mas rapidamente se tornou num desafio quando as nuvens avançaram e as tempestades, criadas pelo fenómeno meteorológico Ianos, causaram inundações e perturbações nas corridas.

Com pouco sol, a redução do uso de energia provou ser a única forma de garantir que as baterias não ficavam completamente esgotadas e, pela primeira vez, a equipa de Tim Banks e Rob Hoyles teve de usar os chuveiros do circuito e reduzir o uso da televisão nocturna, um pequeno preço a pagar em nome da recusa de serem batidos pelo clima!

Magny-Cours também se revelou difícil, apesar de se ter mantido o camião no soalheiro sul de França em Antibes nas duas semanas anteriores, pois Tim Banks chegou ao circuito com o sistema totalmente carregado e, voando sozinho para a ronda francesa, conseguiu racionar o seu uso de energia cuidadosamente para passar pelo evento à chuva.

Rumo a sul para a ronda final em Portugal, e com Tim Banks a passar a maior parte de um mês a viver na estrada, os dias entre as reuniões de corrida passadas a usar o camião como seu escritório, o projeto ZERO-e tinha decididamente passado de conceito para realidade.

Com Hoyles juntando-se a Tim Banks para a ronda final e para a longa viagem de regresso a casa, o sol do final do outono garantiu que não havia falta de energia para duas pessoas e um final de temporada completamente agradável.

Embora sem dúvida um sucesso, os extremos climáticos tinham dificultado a vida. Demasiado quente e o espaço tornava-se insuportável, muito pouco sol e gerir o uso de energia tornou-se um desafio. Com as lições aprendidas, foi planeada uma lista de atualizações e ajustes para o inverno para melhorar o desempenho global do sistema ZERO-e.

ZERO-e: a temporada em números

Utilização média de energia (eletricidade): 8kWh por dia

Número de dias operacionais na Europa: 51

Equivalente total de consumo: 408kWh

Toneladas de carvão queimado para produzir 408kWh é de 184kg

Diesel usado para produzir 408kWh é de 163,2 litros

Número de dias operacionais no Reino Unido: 14

Equivalente total de consumo: 112kWh

Toneladas de carvão queimado para produzir 112kWh é 51kg

Diesel usado para produzir 112kWh é de 44,8 litros

Utilização total da energia solar: 520kWh

Carvão total: 235kg

Total diesel: 208 litros

Economia média de emissões de dióxido de carbono usando energia solar durante 65 dias em vez dos tipos tradicionais de combustível: 200kg