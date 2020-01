SBK 2020: Scott (Russell) ganha corrida de… BTT Russell foi também Campeão AMA em 1992 desporto MotoSport desporto/sbk-2020-scott-russell-ganha-corrida-de-btt_5e246efeb846211c1591a3fc





Por estes dias, é mais comum falar do Inglês de Gloucester Scott Redding, da Ducati, que do Americano da Georgia Scott Russell, que em 1993 deu à Kawasaki o seu primeiro título mundial de Superbike, nomeadamente vencendo o título no Estoril quando a prova marcada para o México a seguir foi cancelada.

Russell, que tem um número recorde de 5 vitórias em Daytona, e também correu em MotoGP, substituindo Kevin Schwantz na Suzuki Lucky Strike em 1995, e acabando em 6º em 1996, chegou a correr em 4 rodas nas Séries Rolex em 2008 antes de se retirar.

O seu último ano na Superbike AMA terminou na primeira corrida de 2001 em Daytona, após um grave acidente quando o motor da sua Ducati parou na partida e esta foi atingida por detrás. Russell sofreu ferimentos graves que acabaram com a sua carreira de duas rodas a motor.

No entanto, o ex-Campeão de 55 anos mantém-se em forma e não perdeu o espírito competitivo, como se vê numa recente participação de bicicleta em que venceu uma prova de 3 horas!

Aqui fica o seu comentário nas redes sociais: “Grande dia na bicicleta na corrida de BTT nas 3 horas da Chainbuster! Saí na frente na primeira volta e baixei a cabeça para conseguir uma primeira vitória à geral nas 3 horas.”

Folgamos saber, Scott!