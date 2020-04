SBK 2020: Scott Redding esteve perto de assinar pela BMW Redding preferiu arriscar e esperar pela Ducati desporto MotoSport desporto/sbk-2020-scott-redding-esteve-perto-de_5e986513479eff09bc40abb3





Scott Redding revela que recusou um acordo para 2020 com a BMW na esperança de que a Ducati o promovesse à equipa de fábrica.

Recentemente, Scott Redding revelou que assumiu um risco calculado ao esperar por um acordo com a Ducati para a temporada de 2020 de SBK, em vez de aceitar uma oferta para avançar para a série com a BMW.

O britânico ficou a seco no mercado internacional de pilotos quando saiu do MotoGP no final da temporada de 2018 (“toda a gente só disse pfffhhh”) antes de mudar para o Campeonato Britânico de Superbike com a equipa Be Wiser Ducati de Paul Bird.

A mudança revelou-se inspirada, pois Redding conquistou o título na sua primeira temporada e ganhou um regresso ao palco mundial na equipa de fábrica Ducati.

No entanto, Redding explica que poderia ter sido muito diferente se tivesse aceitado a primeira oferta atraente que lhe surgiu quando foi abordado pela equipa BMW apoiada pela fábrica de Shaun Muir.

Na altura, a equipa, que regressou em plena capacidade de fábrica para 2019 com a BMW S1000RR da nova geração, estava à procura dum novo parceiro para Tom Sykes, com Redding a dizer que lhe ofereceram um contrato que esteve “muito perto” de assinar.

No entanto, além de ter projetos em movimento através dos contatos com a Ducati, no meio de rumores de que Álvaro Bautista estava de saída, Redding também não estava convencido de que o pacote da BMW seria suficientemente competitivo desde o início.

“Estive muito perto da assinatura”, disse o Inglês. “Tinha de ter a certeza de que me metia numa situação em que podia ganhar o título. A nova BMW ainda não ganhou uma corrida até à data. Por conseguinte, perguntei-me se e quando isso aconteceria e quão constante seria a moto.”

“Na Ducati, sabia que a moto era vitoriosa e suficientemente boa para ganhar o título. Isto é bom para a mente, porque depois temos de nos preocupar com menos cinco coisas. Mas tive de correr um risco: se o Bautista tivesse escolhido ficar na Ducati, teria ficado pendurado.”