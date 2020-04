Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) está pronto para um novo desafio em 2020 e, depois de um início promissor na Austrália, a estrela italiana pretende mostrar os seus melhores talentos e qualidades quando as corridas voltarem a andar.

Apanhámo-lo para falar sobre a primeira ronda e aproveitámos para perguntar porque é que ele se concentra mais no piloto de fábrica do ano passado, Álvaro Bautista, e não tanto na formação de Scott Redding e Chaz Davies em 2020.

Tendo brilhado na primeira ronda da temporada, Rinaldi comentou as suas primeiras sensações com a equipa: “A equipa é incrível, trabalhamos de uma forma muito boa. Infelizmente, na Austrália, durante a Corrida 2, estávamos lá e tínhamos ritmo para os cinco primeiros, mas o Leon Haslam teve um problema com a mota e tocou-me, por isso despistámo-nos. Sabemos que o nosso potencial é grande; Tenho uma boa moto e uma boa equipa, por isso esta é uma boa oportunidade para conseguir o melhor que posso.”

“Felizmente, consigo ver os dados das motos de fábrica; não é o nosso ponto principal porque fazemos as coisas à nossa maneira de todo o modo, mas é uma boa referência para quando se luta. Quando preciso de algo, olho para os dados do Álvaro Bautista no ano passado, porque ele é mais parecido comigo e usamos mais ou menos a mesma moto, como somos semelhantes em estilo. Não olho para os outros porque as motos deles são diferentes das nossas. Além disso, o Scott Redding pesa mais 20kg do que eu, e o Chaz Davies pesa mais 15kg, por isso não é a mesma coisa.”