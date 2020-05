Já parecia inevitável, e agora confirma-se: O regresso do Mundial de SBK ao traçado do Leste da Alemanha de Oscherslebem, perto de Leipzig, vai ficar sem efeito, pelo menos em 2020.

O evento estava marcado justamente para a data marginal de regularização das atividades desportivas, finais de Julho, mas com a continuada limitação a eventos desportivos anunciada pela Chanceler Angela Merkel, parece que terá de ficar à margem.

No entanto, na sequência da tentativa da Dorna de racionalizar presenças nos circuitos com medidas de segurança, essa data poderia ainda conter uma prova de SBK, mas muito mais a sul, em Jerez de la Frontera, uma semana depois do primeiro de 2 GPs a realizar no traçado Andaluz, para cuja realização os organizadores aguardam luz verde das autoridades locais e nacionais do país vizinho. A ser assim, o primeiro evento no Circuito de Jerez agora apelidado de Angel Nieto, seria o Grande Prémio de Espanha, marcado para 19 de Julho, e o segundo o Grande Prémio da Andaluzia, a 26 de Julho e a porta ficaria aberta para um evento do Mundial de SBK no fim de semana seguinte.

A edição de 2020 do MotoGP tem arranque marcado cumprindo-se o plano que o promotor do campeonato (Dorna Sports) assinou com o governo regional da Andaluzia e o município de Jerez de La Frontera. Agora, faltam “apenas’ a luz verde das autoridades políticas e sanitárias de Madrid e o levantamento das restrições aos movimentos transfronteiriços e às viagens aéreas que ainda vigoram em muitos países europeus.