SBK 2020: Regressado Forés readapta-se De volta às SBK depois de uma temporada fora no BSB, Xavi Forés está ansioso por continuar a explorar todo o potencial da sua Kawasaki





O melhor piloto independente de 2018, Xavi Forés (Kawasaki Puccetti), faz um retorno bem-vindo à grelha do Campeonato Mundial de Superbike 2020 com a equipa Puccetti Kawasaki, e esteve a testar em Portimão há uns dias pela primeira vez este ano.

O espanhol passou a maior parte do teste em Jerez, em Novembro, a habituar-se aos comandos eletrónicos e regulamentos de uma Superbike do Mundial, algo diferentes dos do BSB, enquanto em Portimão, ele foi capaz de refinar o conjunto e experimentar coisas novas.

Testando tudo, desde estratégias eletrónicas a novos quadros e escoras, Forés também experimentou diferentes trajetórias e pontos de travagem. O seu segundo dia de testes foi marcado por um acidente na curva 1, travando muito fundo e perdendo a frente. Apesar do incidente provocar uma bandeira vermelha, o próprio Forés ficou bem. A moto de 2020 que ele estava a usar também foi equipada com um motor de teste, embora não seja o que ele usará nas corridas.

Falando após os dois dias, Forés salientou a importância do teste de Portimão: “Foram dois dias muito importantes, que me permitiram entender melhor a minha moto. Além dos tempos por volta, agora sei o que preciso de fazer para tirar o melhor proveito da minha ZX-10RR, uma moto totalmente diferente das em que eu andei até agora. “

“Ainda há trabalho a fazer antes que eu possa explorar completamente o potencial da moto, mas a minha equipa está-me ajudando e estamos no caminho certo.”

“Continuaremos a trabalhar durante o teste de dois dias em Phillip Island, que antecede o fim de semana da corrida ”, concluiu, ansioso por retornar a si e à sua equipa ao topo da frente de batalha das equipas independentes.

Forés tem uma boa história no circuito de Phillip Island, tendo sido líder de corrida na sua mais recente prova no circuito. Quanto aos pilotos espanhóis, as três últimas corridas no traçado australiano foram conquistadas por Álvaro Bautista de maneira dominante, enquanto Carlos Checa é o piloto espanhol de maior sucesso na pista, com quatro vitórias.