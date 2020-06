As máquinas do Campeonato do Mundo de Superbike voltaram à pista para o segundo dia de um teste no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, com Scott Redding da Ducati Aruba a superar as tabelas não oficiais, depois de ter sido o mais rápido no primeiro dia,e já agora a ficar só a 0,154 dos tempos da MotoGP na mesma ocasião.

O tempo de Redding de um 1:33.067 colocou-o no topo das tabelas de tempos, quase um segundo mais rápido do que o seu tempo do primeiro dia e um tempo que foi mais rápido do que o recorde de qualificação de Tom Sykes da BMW Motorrad em 2018.

O seu companheiro de equipa na Ducati, Chaz Davies, foi o quinto mais rápido do dia, com um 1:34.054, quase um segundo atrás do colega de equipa Redding.

Foi a última oportunidade para algumas equipas e pilotos se prepararem para retomar as corridas, mas o campeão de 2010 e 2012 Max Biaggi também fez uma aparição, montando uma Aprilia RSV4-RR, mas o seu tempo não consta das tabelas oficiosas reveladas.