O Campeonato do Mundo de Superbike Motul voltou hoje à pista no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, na Costa do Adriático, em Itália. Como para a MotoGP antes deles, para muitos pilotos, foi a sua primeira ação em pista em meses e com a temperatura bem nos 30 graus e a temperatura da pista a chegar aos 50, foi um primeiro dia desafiante, e Scott Redding (Ducati Aruba) foi quem aproveitou ao máximo.

Scott Redding e o colega de equipa Chaz Davies (Ducati Aruba) estiveram em evidência perto do topo das tabelas de tempos. Redding terminou a sessão no topo com um 1:33.957, colocando-o a pouco mais de 0,3s do recorde da volta.

O galês Davies ficou a pouco mais de um segundo do seu companheiro de equipa, colocando-o em quinto lugar na geral. Ambos os pilotos fizeram um breve teste de aclimatação na noite de terça-feira, colocando-os numa boa posição para as sessões de hoje.

A Kawasaki Racing Team teve um dia misto, com Jonathan Rea a sofrer um enorme acidente na Curva 11, a esquerda chamada Curvone. O Irlandês do Norte ficou ileso, mas o mesmo não se podia dizer da sua Kawasaki ZX-10RR, que ficou desfeita.

O piloto de 33 anos voltou a montar e regressou ao circuito para o terceiro lugar no final do dia, enquanto o companheiro de equipa Alex Lowes, líder do Campeonato, também esteve em circuito, completando o dia sem grandes problemas no quarto lugar.

A primeira equipa a andar em pista, a KRT pode focar-se no seu desempenho em pista após a confirmação da formação de pilotos de 2021, que se mantém como está.

Os pilotos independentes também estavam no caminho certo, todos nas restantes equipas da Ducati. Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) foi segundo na geral com um tempo de volta de 1:34.043, consideravelmente mais rápido do que o seu tempo da Superpole de 2019.

O principal objetivo do italiano era trabalhar em bom ritmo de corrida no calor intenso, algo a que terá de se adaptar a tempo de Jerez no final de Julho e início de Agosto, quando as corridas regressarem.

Em sexto lugar na geral ficou Leandro ‘Tati’ Mercado, da Motocorsa Racing Ducati. O craque argentino esteve em pista em Misano pouco antes deste teste, mas desta vez focou-se em soluções de embraiagem e preferências de suspensão.

Igualmente a fazer um muito aguardado regresso à ação em quase cinco meses esteve Leon Camier (Barni Racing Team), com o Inglês de 33 anos a colocar a sua Ducati Panigale V4 R em sétimo. Sylvain Barrier (Brixx Performance) fez um regresso à ação em oitavo lugar, continuando a habituar-se à Ducati Panigale V4 R.

Top 6 oficioso após o dia de abertura