Pela primeira vez desde 2013, sete pilotos pisaram o degrau mais alto do pódio ao longo da temporada de 2020 do Mundial de Superbike

O Campeonato de Pilotos, mesmo decidido duas corridas antes do fim temporada de 2020, foi até à última prova no Estoril, dando prova de como foi disputado e competitivo.

A temporada foi repleta de ação competitiva para cima e para baixo na grelha, e que sete pilotos diferentes estiveram no topo do pódio pela primeira vez desde 2013, quando três fabricantes venceram corridas ao longo da temporada.

A época começou na Austrália em Phillip Island e mostrou instantaneamente como a temporada seria competitiva, quando três vencedores emergiram das três primeiras corridas da temporada, enquanto a sensação turca Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) conquistou a sua primeira vitória em Yamaha na sua primeira corrida para o fabricante japonês, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) conquistou a sua primeira vitória da temporada e o seu companheiro de equipa Alex Lowes venceu na sua estreia no KRT.

As emocionantes três corridas dos antípodas marcaram o tom para o resto do ano, e quando a temporada foi capaz de recomeçar em Jerez, Scott Redding (Ducati Aruba) tornou-se o quarto vencedor em quatro corridas, ao vencer a Corrida 1 em Jerez, no início de agosto.

Redding iniciou a sua temporada com pódios consecutivos, ao montar um desafio ao título na sua campanha de estreia nas SBK. As próximas vitórias em corrida foram partilhadas entre Rea e Redding, incluindo Rea a fazer um hat-trick em Portimão, quando recuperou em grande estilo de uma desafiante Corrida 2 em Jerez.

À medida que a SBK avançava para um duplo cabeçalho em MotorLand, para as Rondas de Aragón e Teruel, houve um novo vencedor sob a forma de Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) que conquistou a sua primeira vitória em SBK na Corrida 1 de Teruel, vencendo por quase seis segundos à frente de Rea.

Seria a única vitória da temporada de Rinaldi, mas conseguiu três pódios ao longo da ronda.

A primeira ronda de sempre na Catalunha trouxe às SBK os seus sexto e sétimo vencedores da temporada de 2020, com Michael van der Mark (Yamaha Pata) a conquistar a quarta vitória da sua carreira com uma vitória na corrida Tissot Superpole no Circuito de Barcelona-Catalunha, ao tornar-se o sexto vencedor da temporada. Mais tarde, Chaz Davies (Ducati Aruba) tornou-se o sétimo e último vencedor diferente com a vitória na Corrida 2, acabando por se despedir emocionalmente da Ducati com a vitória da Corrida 2 no Estoril.

Pela primeira vez desde 2013, quando Tom Sykes, Eugene Laverty, Marco Melandri, Chaz Davies, Sylvain Guintoli, Jonathan Rea e Loris Baz conquistaram todos os pódios ao longo da temporada, sete pilotos diferentes estiveram no degrau mais alto do pódio.

Isto mostra como a temporada de 2020 foi competitiva, com três equipas de fábrica a terem dois pilotos que conseguiram pelo menos uma vitória cada, enquanto a Ducati também teve máquinas independentes no topo do pódio.