Os testes chegam ao fim em Jerez com Jonathan Rea a superar os tempos na sua nova Kawasaki para 2021, que foi vista pela primeira vez em ação.

O teste de dois dias no Circuito de Jerez–Angel Nieto terminou com o campeão Jonathan Rea (Kawasaki Racing) a dominar as tabelas de tempos na nova Kawasaki ZX-10RR pela primeira vez, depois do modelo ter sido revelado no início do dia, quando o teste para as máquinas do Campeonato do Mundo de Superbike chegou ao fim.

Jonathan Rea estabeleceu o seu melhor tempo de volta do dia usando a máquina de 2021 com cerca de 15 minutos restantes na sessão; a nova moto exibe uma nova carenagem frontal mais agressiva com o objetivo de aumentar a estabilidade frontal e penetração aerodinâmica.

O colega de equipa Alex Lowes também conseguiu testar a nova moto pela primeira vez e foi terceiro no dia, cerca de três décimas mais lento do que o seu companheiro de equipa.

Rea e Lowes completaram 72 e 82 voltas, respectivamente, ao longo do dia. O tempo de Rea de 1:38.324s estava apenas a um décimo do recorde mundial de sempre estabelecido em 2019.

O dia tinha sido dominado por Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) até que Rea se colocou no topo, com a estrela turca a testar as Yamaha YZF R1 de 2020 e 2021. A Yamaha continuou a trabalhar na viragem em curvas lentas, bem como na travagem, com Razgatlioğlu a experimentar novas pastilhas de travão na moto de 2020 à tarde.

O seu novo companheiro de equipa, Andrea Locatelli (55), continuou a progredir à medida que aprende a mota depois de um ano de domínio nas SSP ao longo de 2020.

A estrela americana Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team, 31) esteve a testar a máquina de 2020 e 2021; Gerloff estabeleceu o seu melhor tempo na nova moto para ir para o quarto lugar no segundo dia.

Foi um dia agitado para o norte-americano, depois de quase ter tido um acidente na Curva 12, também ele à procura de mais travagem da mota de 2021.

Kohta Nozane, que se juntou à Yamaha GRT para a temporada de 2021, foi nono, enquanto continuou a aprender a pista, moto e pneus após a sua temporada de sucesso no Japão.

Leon Haslam (Team HRC) foi o piloto da Honda no segundo dia, apesar de ter lutado com estranhas vibrações no início do dia.

O piloto britânico registou um tempo de volta de 1:39.852s para ficar em quinto lugar, com Bautista em oitavo, depois de o seu programa ter terminado mais cedo do que Haslam, com Bautista à procura de melhor viragem e tração traseira na sua Honda CBR1000RR-R.

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti, 44 abaixo) teve um dia de altos e baixos, enquanto procurava encontrar a configuração certa da sua máquina.

O Francês sentiu-se pior à tarde do que de manhã, mas a sensação voltou mais tarde.

O espanhol Isaac Viñales (Orelac Racing VerdNatura) continua a sua indução nas SBK com o décimo melhor tempo, enquanto o belga Loris Cresson (Kawasaki Outdo TPR) completou o segundo dia, enquanto continuava a aprender mais sobre a máquina de SBK, tendo-se estreado há apenas um mês.

Cresson deu mais voltas do que qualquer outro durante o segundo dia.

Resultados do segundo dia de testes em Jerez: