Desde saudades de pilotar a encontrar novos objetivos, habilidades de motocross e desilusão, há muito para refletir depois do teste do Mundial de Superbike em Misano.

Após a conclusão do teste em Itália, o Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 está a um passo de ver o recomeço da batalha pelo título, em pouco mais de um mês.

Houve muitas manchetes a aludir a Scott Redding da Ducati Aruba, que estabeleceu um novo recorde não oficial de volta, e ao facto de que Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), como noticiámos, deu uma forte queda.

Jonathan Rea teve um par de dias mistos, ao sofrer uma grande queda na Curva 11 no primeiro dia antes de recuperar e acabar no 2º lugar no final de tudo. A falar sobre o acidente, Rea disse:

“Magoei um pouco o meu ego! A minha expectativa era que houvesse uma escapatória, mas fui diretamente para a gravilha. As minhas habilidades de motocross foram muito úteis em Phillip Island, mas desta definitivamente faltou o talento!”

Alex Lowes, companheiro de equipa no campeonato, fez um teste de sucesso e manteve-se ocupado durante todo o treino.

“Tem sido fantástico voltar à ZX10-RR; Tenho sonhado com isso nas últimas semanas, depois de um período tão longo fora da moto”, disse Lowes após o primeiro dia. Lowes tinha aproveitado uma boa quantidade de tempo em pista ao longo dos dois dias, afirmando:

“Fiz 103 voltas, por isso estava um pouco cansado no final, mas tem sido um teste de sucesso e temos muita informação para ajudar na próxima.”

