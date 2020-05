Randy Krummenacher, da MV Agusta Reparto Corse, tornou-se o mais recente piloto da fraternidade das SBK a voltar à pista, ao completar um teste de um dia para a Barni Racing Team no Circuito Mundial Misano Marco Simoncelli. Krummenacher foi o candidato que substituiu Leon Camier, o piloto permanente da equipa no Mundial de Superbike, devido às restrições internacionais de viagens em vigor que impediram o Britânico de estar presente.

O suíço foi acompanhado em pista por Michele Pirro e Samuele Cavalieri.

A razão para o teste foi permitir à equipa avaliar o trabalho com o distanciamento social em prática, bem como com equipamento de proteção individual tanto para mecânicos como para pilotos.

O teste também deu à equipa a oportunidade de experimentar algumas peças novas na Ducati Panigale V4 R, já que Krummenacher completou 60 voltas durante o dia e registou um melhor tempo de 1:35.494, a menos de um segundo do tempo da pole da ronda de 2019.

Krummenacher, campeão mundial de Supersport, disse: “A oportunidade de voltar a rodar depois de uma longa paragem para experimentar a Superbike Ducati Panigale V4 R foi ótima. É uma pena que o dia tenha voado, fiquei imediatamente confortável na mota e com a equipa, conseguimos completar o programa de trabalho. Tenho de agradecer ao Marco Barnabó (Diretor da Barni Racing Team) por me ter dado esta oportunidade e ao Andrea Quadranti da MV Augusta, que me deixou andar numa Superbike.”

Parte da razão para o teste foi ver como a equipa poderia trabalhar com o distanciamento social e equipamento de proteção individual, como biombos separadores entre diferentes áreas da boxe. Barnabó disse: “Voltar a rodar com três pilotos foi um desafio para nos organizarmos depois da emergência, mas toda a equipa queria recomeçar e voltar ao trabalho. Estou convencido de que, do ponto de vista da segurança, gerir um fim de semana de corrida até será mais fácil do que um teste. Krummenacher surpreendeu-me porque apesar de nunca ter visto a moto, foi consistente e rápido, mas acima de tudo, fez alguns testes que nos permitirão partir de uma boa base para o regresso de Leon no final de Junho. Tínhamos algumas coisas para tentar e tudo correu bem.”