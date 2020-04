SBK 2020: Que fazem os homens da BMW? Tempo para relaxar desporto MotoSport desporto/sbk-2020-que-fazem-os-homens-da-bmw_5e88932299a1bc19800e3fdb





Com esta pausa não programada na ação, a dupla da BMW Tom Sykes e Eugene Laverty dão uma atualização do que têm estado a fazer.

Com uma pausa forçada que continua a afetar o Campeonato do Mundo de Superbike de 2020, os pilotos da BMW Motorrad Tom Sykes e o colega de equipa Eugene Laverty deram uma atualização de como estão a passar o inesperado tempo de paragem enquanto seguem a orientação de #euficoemcasa. Tanto Sykes como Laverty têm usado a pausa para passar tempo com as suas famílias, entre outras atividades.

Laverty está, de certo modo a fazer batota, a passar tempo com a mulher Phillipa em Portugal , perto de Portimão, dada a sua amizade de longa data com Miguel Praia, que foi seu colega nas Supersport.

O Irlandês aproveita este tempo para se entregar a interesses de longa data, incluindo aprender guitarra e ter aulas de português. Laverty brincou com as suas aulas de guitarra, dizendo: “No verão, talvez tenhamos de marcar alguns concertos nos fins de semana das Superbike. A entrada será gratuita e tampões de ouvidos serão fornecidos gratuitamente!”

“A música e linguas são duas coisas que gostaria de ter feito mais quando era criança, e agora estou a compensar. Também são ótimos para a mente. É um momento estranho e embora a situação esteja relativamente controlada na minha estimativa aqui em Portugal, a minha mulher Pippa e eu optámos por nos manter em confinamento dentro do princípio “Ficar em Casa”.

O colega de equipa Sykes tem usado o fosso prolongado entre as corridas para passar mais tempo com a família e fazer umas obras em casa, deitando mãos à massa sem receios. Além do tempo em família, Sykes está envolvido com o ensino em escolas do Reino Unido, atualmente fechadas até novo aviso.