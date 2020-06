O Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 vai voltar à ação a partir de 31 de Julho, juntamente com o Mundial de Supersport e o Mundial de Supersport 300. Tanto as SSP como as SSP300 contarão com horários de fim-de-semana revistos, com uma corrida adicional para cada classe no Sábado, depois das sessões da Tissot Superpole terem sido concluídas, mantendo-se a prova no formato tradicional de três dias.

A Superpole das SSP300 vai acontecer imediatamente antes da corrida de respecagem da classe SSP300, enquanto a Corrida 1 SBK, Corrida 1 SSP e depois Corrida 1 de SSP300 se realizarão a seguir.

As mudanças no horário geral do evento significam que agora, a ação de corrida começará para todas as classes no Sábado, com todos os pontos para o Campeonato atribuídos em todas as corridas.

Ambos os Campeonatos continuarão a adicionar espetáculo à classe das SBK e, tal como na Superbike, a segurança de todos dos campeonatos é uma prioridade absoluta no regresso à ação, algo que é indispensável.

As SSP e SSP300 seguirão o mesmo protocolo de restrições das SBK com as rígidas diretrizes em vigor, apesar do facto de que serão realizadas mais corridas do que nunca para as duas classes de apoio.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo do Departamento Desportivo e Organização das SBK, comentou:

“Em primeiro lugar, é uma grande honra anunciar um regresso seguro às corridas para as três classes. A presença tanto das SSP como das SSP300 enriquece a atmosfera do paddock das SBK, proporcionando muitas vezes algumas das corridas mais disputadas durante toda a temporada, bem como permitindo que as estrelas do futuro floresçam no palco mundial.”

“2020 tem proporcionado obstáculos, mas graças ao trabalho árduo, tenacidade e determinação de todas as partes envolvidas, voltaremos aos circuitos com as três classes. Aguardamos agora com enorme expectativa o recomeço das corridas em Jerez, e entretanto damos as boas-vindas a todos os intervenientes do paddock de corridas.”