Tendo feito a pole em Portimão, Rea converteu imediatamente a sua posição na grelha em liderança da corrida de 20 voltas, sendo seguido logo por Razgatlioglu, Lowes e Baz. Redding não arrancou muito bem e Sykes ainda pior, chegando a baixar para nono.

Enquanto à frente Rea se isolava, logo atrás desenvolvia-se uma enorme batalha entre quatro pilotos, sendo eles Razgatlioglu, van der Mark, Lowes e Baz… Baz perdeu terreno e Redding foi para terceiro enquanto o Turco da Yamaha consolidava o seu segundo lugar, e entretanto Rinaldi e Sykes vieram juntar-se ao grupo de 4 a seguir, tornando-o um grupo de seis.

A alguma distância vinham Bautista e Laverty em 12º, com Davies muito atrasado em 14º e Melandri ainda pior em 18º.

A meio da corrida Van der Mark atacava a posição do último degrau do pódio de Redding e ao fim de um par de tentativas no limite, que Redding defendeu, o holandês conseguiu passar para terceiro, enquanto logo depois Rinaldi atacava também Redding e passava pelo piloto inglês da Ducati, no que foi seguido por Lowes, baixando Redding para 7º.

Rea liderava para vencer destacado, pela 10ª vez em Portimão, e Redding , apenas em sétimo, perdeu boa da sua vantagem no campeonato ficando agora apenas oito pontos de Rea na classificação.

Na última volta, queda de Cortese, aparentemente com alguma gravidade, pois o Alemão foi evacuado de helicóptero para Faro, atrasando o início da corrida de Supersport a seguir.