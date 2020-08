Poucos dias depois do recomeço sem fôlego da temporada 2020 das SBK, no passado fim de semana, em Espanha, a equipa Kawasaki volta com Jonathan Rea e Alex Lowes ao Autódromo Internacional do Algarve, para a terceira ronda daquela que será uma campanha intensa e compacta do campeonato.

Cinco vezes campeão do Mundo de SBK, Rea enfrentou os desafios de um fim de semana de corridas sobreaquecido em Jerez recentemente, e ainda marcou uma vitória antes de perder lugares na segunda corrida com problemas de pneus.

Em Portimão, popular com as equipas pela sua modernidade e pelo verdadeiro espetáculo visual para pilotos e espectadores, esperam-se temperaturas altas, se menos extremas do que em Jerez.

Rea tem um forte recorde em Portimão, tendo vencido nada menos do que nove corridas aqui, oito delas desde que se tornou piloto da Kawasaki em 2015.

Rea estabeleceu um novo recorde notável de 90 vitórias em SBK depois de ter ganho a corrida Tissot Superpole em Jerez e afirmou:

“Portimão é um circuito que nos foi muito bom no passado e que se adequa à natureza da nossa moto. Há muitas áreas onde podemos explorar os pontos fortes da nossa Ninja ZX-10RR. Gosto do desafio do circuito, pois é muito ondulante e é a coisa mais próxima que se chega a uma pista de motocross, com as mudanças de elevação e curvas cegas; é preciso muita velocidade de entrada e configuração rigorosa para fazer uma volta perfeita.”

“Estou ansioso por começar com a equipa novamente na sexta-feira e a ênfase será em compreender como funciona a nossa base, especialmente no calor. Vamos enfrentar temperaturas quentes como tivemos no último fim de semana. Vamos confirmar tudo, porque estava a funcionar muito bem em Jerez. O nosso objetivo é melhorar a sensação, trabalhar para as corridas e no final, ganhar.”