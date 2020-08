Jonathan Rea detém todos os recordes em Portimão nas SBK, com mais vitórias, poles e pódios que qualquer outro piloto.

A Ronda Portuguesa do Campeonato do Mundo de Superbike 2020 em Portimão é uma das melhores pistas para Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) pois ele detém todos os recordes: nove vitórias, 17 pódios e três poles (partilhadas com Tom Sykes). No ano passado, venceu a Corrida 1 e a Corrida de Superpole, terminando em segundo lugar atrás de Álvaro Bautista na Corrida 2.

Rea é o único piloto que venceu em Portimão depois de ter começado fora dos quatro primeiros lugares da grelha: registou uma dobradinha em 2015, a partir do oitavo lugar e em 2017 e 2018 venceu a Corrida 2 a partir da nona posição.

Este será o primeiro fim-de-semana de corridas para Scott Redding (Ducati Aruba) em Portimão. Nos testes de janeiro o Inglês estabeleceu o segundo melhor tempo (1:41.179) atrás de Toprak Razgatlioglu (1:40.804).

Leon Haslam (Team HRC) já alcançou um pódio para a Honda HM Plant em Portimão, na Corrida 2 como wildcard em 2008, quando foi terceiro: o primeiro de quatro pódios para ele em Portimão.

Se não fosse a primeira corrida do ano passado, quando se despistou e voltou a ocupar o 16º lugar, Loris Baz (Yamaha Ten Kate) teria terminado todas as suas corridas aqui no top nove. O soluço acima referido é a única vez que não marcou pontos em 11 corridas em Portimão. No ano passado, foi 9º na Corrida Superpole e 6º na Corrida 2.

A Grã-Bretanha é o país mais bem-sucedido em Portimão, com 11 vitórias para as 5 de Itália. Desde 2014, a única vitória não-britânica aqui foi a Corrida 2 do ano passado (Álvaro Bautista, Espanha).

Quase um terço das vitórias em Portimão veio da pole position: 8 em 23.

Kawasaki é a equipa com mais sucesso em Portimão, com 10 vitórias, contra 13, o total dos seus rivais, passados e presentes. No ano passado, Jonathan Rea venceu a Corrida 1 e a Tissot Superpole Race, enquanto na Corrida 2, Rea foi 2º e Razgatlioglu 3º, atrás de Álvaro Bautista (Ducati). A marca de Akashi também vai para a sua 150ª vitória nas SBK.

A Yamaha é o único fabricante a ter registado a pole em anos consecutivos com dois pilotos diferentes em Portugal: em 2009 com Ben Spies e em 2010 com Cal Crutchlow, tornando-se também vencedora com duas nacionalidades diferentes.

A BMW venceu a Corrida 1 em 2013 em Portimão com Marco Melandri: esta é também a sua única colocação no pódio aqui. No ano passado, Tom Sykes registou o melhor resultado em Superpole para a BMW nesta pista com um 2º lugar. Sykes também conseguiu o melhor resultado para a BMW no ano passado: um 7º lugar na Tissot Superpole Race.