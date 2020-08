A experiência do difícil traçado de Portimão ditou no primeiro Treino Livre, com Razgatlioglu e Rea a liderarem e Redding apenas 8º de início e claramente à procura de algo que não tinha no Algarve.

Baz também aparecia em 3º, e com v d Mark a seguir e só depois Haslam na Honda e Sykes na BMW, as Yamaha estavam bem colocadas, enquanto Lowes e Davies também não brilhavam em 9º e 10º.

A 8 minutos do final, v d Mark saltou mesmo para segundo, as duas Yamaha Pata a liderar assim a ação quando uma série de pilotos vieram à boxe à procura de ajustes finais para os últimos 5 minutos.

Entretanto, Bautista era apenas 12º e Melandri 17º…mas com o regresso à pista e a 1 minuto do fim, Rinaldi chegava a 4º, que o colocava mais uma vez como melhor Ducati enquanto Redding juntava uma volta rápida para chegar a 6º.

Davies baixara para 12º e com a bandeira já mostrada estava numa volta rápida que o levaria a 9º e Razgatlioglu ficou mesmo à frente, v d Mark segundo e Rea 3º…