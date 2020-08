As Yamaha continuaram o seu domínio em Portimão esta manhã, com Toprak Razgatlioglu a acabar 0,186 à frente do seu próprio colega da Yamaha Pata Michael v d Mark e Rea terceiro a 0,026 dos dois.

O Turco atacou logo no início para liderar a sessão, com as outras Yamaha a encaixar atrás separadas só pela Kawasaki de Rea.

Loris Baz, líder ontem, não acabou longe, batendo Redding, (Ducati Aruba) Sykes (BMW Motorrad), Rinaldi e Lowes, com Bautista e Davies a fechar o Top 10.

Laverty, que acabou a sua sessão prematuramente não foi melhor que 11º, mas Haslam foi ainda pior em 13º na segunda Honda Fireblade.