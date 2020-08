A natureza competitiva da Superpole Tissot foi evidente no Autódromo Internacional do Algarve, com o atual campeão Jonathan Rea (Kawasaki Racing) a conquistar a pole para a Corrida 1 por quase três décimos de segundo, a sua segunda consecutiva em Portimão e a quarta no circuito no total.

O ritmo inicial foi estabelecido por Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) ao atacar primeiro para registar um 1:41.353, com Scott Redding (DucatiAruba); o duplo vencedor da corrida de Jerez sofreu uma queda na Curva 5, mas foi capaz de montar na Ducati Panigale V4 R e trazê-la de volta para a boxe, onde a sua equipa rapidamente reparou alguns danos.

À medida que os pilotos mudavam para o pneu de qualificação, foi Rea quem lançou o desafio ao tornar-se o primeiro piloto a dar a volta no escalão dos 1:40 para reclamar a melhor posição de partida possível, com outros pilotos incapazes de responder.

Rea será acompanhado na primeira fila por Razgatlioglu e o colega de equipa da KRT Alex Lowes.

Tom Sykes (BMW Motorrad) mostrou a sua proeza de Superpole com o quarto lugar da grelha, para garantir um arranque de segunda linha, à frente de Michael van der Mark (Yamaha Pata).

Sykes e van der Mark foram separados por apenas 0.005s, mostrando o quão competitivo é o plantel. Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) voltou a ser o melhor piloto independente, ao garantir uma segunda partida de linha, continuando a mostrar o seu ritmo impressionante.

Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) foi o piloto mais rápido da Ducati na Superpole, ao garantir uma partida na primeira linha, batendo o líder do Campeonato Redding pela menor margem.

Eugene Laverty (BMW Motorrad) qualificou-se em nono lugar com Leon Haslam (Team HRC) o piloto da Honda mais bem colocado na grelha com 10º.

Álvaro Bautista (Team HRC) qualificou-se em 12º lugar após uma queda durante a Superpole no Setor 3, mas o piloto espanhol foi capaz de voltar às boxes e qualificou-se logo à frente de Chaz Davies (Ducati), este cerca de oito décimos de segundo atrás do colega de equipa Redding.