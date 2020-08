Alex Lowes, o novo piloto da KRT para esta temporada, somou o terceiro lugar em Portimão no ano passado, e vai aprender ainda mais sobre o desempenho final da sua Ninja ZX-10RR em torno do circuito de 4,592 km de comprimento durante os TL1 e TL2, na sexta-feira, 7 de Agosto.

Depois de ter vencido a segunda corrida na Austrália esta temporada, o Inglês já se provou um verdadeiro sucesso numa moto que é nova para ele este ano.

Alex Lowes afirmou: “Estou ansioso por Portimão depois de não ter tido o fim-de-semana mais fácil em Jerez, mas aprendi muito sobre a moto. Não tinha muita experiência da Kawasaki no calor, por isso no último fim de semana foi sobre compreender e aprender a melhor maneira de andar na moto e adaptar o meu estilo à moto em vez de ir em busca de uma afinação específica. Demos alguns bons passos e esperamos que isso nos coloque numa boa posição em Portimão. Não é a pista mais fácil, mas é uma de que realmente gosto. Acho que as Kawasaki vão funcionar bem lá”

“Estou ansioso por lá tentar pela primeira vez a ZX-10RR. Estou feliz por só termos tido alguns dias de intervalo, porque estávamos a ganhar balanço durante o fim de semana em Jerez. Podemos concentrar-nos em começar na sexta de manhã e construir a partir daí. Vai ser divertido.”

Além dos pilotos oficiais da KRT que se dirigem a Portugal, Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing), Sandro Cortese (Outdo Kawasaki TPR) e Maximilian Scheib (Orelac Racing VerdNatura Kawasaki) também participarão na terceira ronda da temporada nas suas Ninja ZX-10RR. Os pilotos independentes de Kawasaki deixaram Jerez com Cortese em 14º lugar, Fores 15º e Scheib 16º.

Depois de Portimão, haverá uma pausa de dois fins de semana até que os pilotos e equipas SBK se reúnam no circuito de Motorland Aragón para duas rondas em rápida sucessão. O primeiro fim de semana de corrida da Motorland será realizado entre 28 e 30 de Agosto.