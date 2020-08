No que parece ser a entrada de uma nova era para o Mundial de SBK, as estrelas de outrora ficaram arredadas dos lugares cimeiros do segundo treino livre e foram substituídas no topo da tabela, ainda por cima, por um piloto independente na pessoa do Francês Loris Baz.

Baz não só bateu o anterior líder Razgatlioglu na sua Yamaha Ten Kate com o seu tempo de 1:42.508, como Rinaldi, outro independente, aparecia na Ducati da GoEleven também em 4º atrás de Razgatlioglu e Rea, embora fosse tudo incrivelmente apertado, com um segundo a cobrir os primeiros 11 até Haslam na Honda da HRC.

Com isto tudo, pilotos oficiais como Sykes na BMW ficaram pelo 6º, v d Mark na segunda Yamaha Pata 7º, Bautista na primeira Honda 8º e Lowes na segunda Kawasaki 9º com Laverty na BMW 10º.

Davies ficou apagado em 15º, batido ainda por Gerloff, Mercado e Fores, e Melandri ainda pior em 19º…