Jonathan Rea segue em força em Pªortimão, com vitória na corrida de Superpole de 10 voltas, que determina a grelha para a corrida final de hoje, superando os esforços de Toprak Razgatlioglu e Loriz Baz.

No que pareceu quase uma repetição do Warm Up matinal, exceto pela liderança de Rea, as Yamaha de Toprak e Baz foram as maiores ameaças à Kawasaki ZX10RR de Rea, mas mesmo assim, e considerando acurta distância, o Campeão deixou o primeiro a quase 3 segundos e o Francês da ten Kate a quase 5 para aumentar o seu crescente rol de vitórias e pódios em Portimão e, claro, no campeonato.

Redding mais uma vez, apesar de ter batido Rinaldi nesta, não atinou com a sua Ducati Panigale V4R e viria mesmo a acabar atrás de Alex Lowes em 5º, seguido de Tom Sykes, sempre um caso em corridas curtas na BMW, com v d Mark, Leon Haslam e Gerloff a completarem o Top 10…

SBK, Corrida Superpole, Top 10

1 Jonathan Rea GBR Kawasaki Team

2 Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha Pata +2.946

3 Loris Baz FRA Yamaha Ten Kate +4.748

4 Alex Lowes GBR Kawasaki Team +5.374

5 Scott Redding GBR Ducati Aruba.it +6.605

6 Tom Sykes GBR BMW Motorrad +7.723

7 Michael van der Mark HOL Yamaha Pata +9.138

8 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Team GoEleven +13.675

9 Leon Haslam GBR Honda Team HRC +13.776

10 Garrett Gerloff EUA Yamaha GRT Junior +14.245