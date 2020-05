Não são só os homens da MotoGP que tem aproveitado o relaxamento das restrições que se seguiram à epidemia do Covid19 para regressar às pistas e treinar um pouco.

Alguns pilotos de SBK e do SSP também voltaram a entrar em pista. Segundo as redes sociais, Federico Caricasulo, Sandro Cortese e Federico Fuligni foram apenas alguns dos que voltaram aos circuitos após o intervalo forçado.

Carica bem disposto no regresso à ação

Com alguns países a começarem a levantar restrições, os pilotos de dentro do Paddock do Campeonato do Mundo de Superbike voltaram a estar em pista, com pelo menos Federico Caricasulo da Yamaha GRT Junior Team, Sandro Cortese da Kawasaki Outdo TPR e Federico Fuligni da MV Agusta Reparto Corse a conseguir voltar a treinar em pista, perto de suas casas.

Caricasulo saiu à pista no Circuito di Pomposa, em Itália, enquanto Cortese treinou um pouco mais a norte, no Kartódromo de Ampfing, na Alemanha, ao lado de Jonas Folger.