Três pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike vão entrar em ação competitiva este fim de semana no campeonato italiano CIV.

O piloto de SBK Xavi Fores e a dupla das Supersport Lucas Mahias e Philipp Oettl (todos da Kawasaki Puccetti Racing) vão estar a competir em Misano nas respetivas classes.

O piloto alemão Oettl e o campeão da SSP de 2017, Mahias, vão competir com as Kawasaki ZX-6R na classe Supersport, mas ficarão fora da classificação e não serão elegíveis para pontos no fim de semana de duas corridas, apesar da moto estar de acordo com os regulamentos.

Fores estará a bordo da mesma Kawasaki ZX-10RR em que compete no Mundial de SBK.

Com o número de pessoas autorizadas a entrar no circuito restrita apenas a pilotos e funcionários, isto mesmo assim dá à equipa Kawasaki Puccetti a oportunidade de trabalhar no “novo normal” em condições de corrida, permitindo também que tanto os membros da equipa como os pilotos voltem a habituar-se à velocidade após a pausa forçada.

Cada classe terá duas corridas em Misano durante o fim de semana, o que significa que Oettl e Mahias vão experimentar um formato semelhante ao novo formato de duas corridas das SSP.

O espanhol Fores, que tem seis pódios mundiais na sua carreira, afirmou:

“A corrida de Misano será um grande teste quando voltarmos à ação após a longa pausa. Mal posso esperar para começar a trabalhar com a minha equipa e começar de onde parámos na Austrália. Este será um tempo precioso antes da ronda de Jerez e agradeço à FMI por nos ter permitido participar numa das séries nacionais mais importantes do mundo.”

O estreante da SSP, Oettl, disse: “Mal posso esperar para correr no CIV e voltar a trabalhar com a minha equipa. Não parei de treinar e sinto-me preparado. Durante o intervalo, consegui treinar usando uma ZX-6R de origem que o Manuel Puccetti disponibilizou em várias pistas e por isso sinto-me pronto para estas duas corridas.”

O francês Mahias acrescentou: “Estou muito contente por poder voltar a correr depois de tanto tempo. Nunca competi no CIV e não conheço os meus rivais, mas tenho a certeza que estarão prontos para a batalha, também porque farão tudo o que puderem para vencer os pilotos do campeonato mundial. Vou dar o meu melhor porque a equipa Puccetti começou no CIV e por isso será importante para o Manuel que façamos uma boa exibição.”