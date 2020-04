Como líder da equipa de Fred Merkel, Oscar Rumi venceu o Campeonato do Mundo de Superbike em 1988 e 1989. Desde então, o campeonato do mundo das motos de produção em série mudou muito, diz o industrial e gestor Italiano, agora com 77 anos.

Oscar Rumi vem de uma família que tem a gasolina no sangue. Os seus antepassados fundaram a empresa com o mesmo nome no início de 1900 como uma fundação em Bérgamo e uma fábrica de instrumentos de precisão, fundamentalmente balanças, para a indústria farmacêutica.

As duas rodas motorizadas foram construídas pela então Moto Rumi entre 1949 e 1960. Mais tarde, Rumi apareceu como patrocinador com a sua própria equipa para o início do Campeonato do Mundo de Superbike.

O momento mais bem sucedido da formação foi esse, no Campeonato do Mundo de Superbike, sob a direção de Oscar Rumi. Fred Merkel e a lendária Honda RC30 roxa e negra venceram o Campeonato do Mundo em 1988 e 1989.

Rumi também desenvolveu uma monocilíndrica para um Campeonato de 600cc mono que se realizou em Itália mas nunca chegou a ter expressão internacional.

Com uma moto completamente desenvolvida em casa, Rumi participou posteriormente no campeonato italiano a partir de 2012.

O mítico manager recorda com carinho esses tempos e observa com alguma preocupação o desenvolvimento do campeonato.

“No meu tempo, o foco era na diversão, hoje parece ser apenas uma questão secundária”, lamentou Rumi numa entrevista recente. “E depois as motos tiveram uma evolução tal que hoje é quase impossível ganhar com uma equipa privada. Recentemente foi criado o termo “equipa independente” para acomodar isso mesmo.”

“Para poder andar na frente hoje, é preciso material de fábrica real e o apoio adequado. Caso contrário, pode-se deixar o Campeonato. Hoje em dia, é impossível uma chave de fendas alterar qualquer coisa na moto ou fazer um ajuste importante. Não sei se seria feliz hoje nessas condições.”