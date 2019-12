SBK 2020: Orelac assina Scheib O piloto sul-americano regressa ao paddock das SBK para disputar a sua primeira temporada a tempo inteiro na classe com a equipa espanhola. desporto MotoSport desporto/sbk-2020-orelac-assina-scheib_5df4f989ab7e607966e29529





Maximilian Scheib unirá forças com a Orelac Racing VerdNatura para disputar o Campeonato Mundial de Superbike 2020 com a Kawasaki ZX-10RR da equipa espanhola. O piloto chileno não é um estranho ao paddock das SBK; de 2016 a 2018, correu no Campeonato FIM Superstock 1000, tornando-se um forte candidato ao título.

Scheib participou de apenas duas rondas em 2016, mas na sua segunda aparição como wild card em STK1000, conseguiu a sua primeira vitória e, com isso, um lugar para participar da temporada de 2017 a tempo inteiro na Aprilia da Nuova M2 Racing .

Com três pódios, Scheib terminou a temporada em oitavo e tornou-se um nome a vigiar em 2018.

Com 1 vitória, 5 pódios e 1 pole position, Scheib fechou em terceiro lugar a sua segunda temporada completa nas extintas STK1000 e, no mesmo ano, teve a sua estreia nas SBK com a equipa MV Agusta Reparto Corse nas duas últimas ronas de 2018.

Ansioso por participar da sua primeira temporada completa na classe, Scheib comentou: “É como um sonho que se torna realidade para mim! Ainda não acredito que em 2020 estarei pilotando nas SBK. Quero agradecer a José Calero e à Orelac Racing por esta oportunidade. Estou empolgado com essa nova aventura e estou ansioso para começar o mais rápido possível. Vou começar este ano sem pressão, mas tenho as minhas expectativas. Vou trabalhar duro durante a pré-temporada! Phillip Island e Qatar serão novas pistas para mim, mas quando chegarmos à Europa, tenho certeza de que poderei mostrar o meu potencial ”.

Falando do seu recruta, o proprietário da equipa, José Calero, também acrescentou: “Estou feliz em receber Maxi na nossa equipa. Ele é um piloto tão jovem e talentoso, e temos certeza de que 2020 será um bom ano para ambos! Estamos ansiosos para começar a nova temporada, divertindo-nos, e enfrentar este novo desafio, tentando fazer o nosso melhor de sempre. Nosso objetivo é dar um passo em frente com este jovem piloto. Temos certeza de que ele pode melhorar muito e que poderá nos trazer muita alegria no futuro ”.