Enquanto as corridas foram postas em espera devido à pandemia de coronavírus, as equipas continuaram a trabalhar dentro das restrições governamentais para desenvolver as suas máquinas para o Campeonato Mundial de Superbike.

O desenvolvimento aerodinâmico é uma parte importante do desenvolvimento da moto, mas um piloto no seu lugar também é necessário para este aspeto de desenvolvimento.

No entanto, as restrições em vigor significavam que nem Tom Sykes nem Eugene Laverty podiam viajar para Munique para ajudar no desenvolvimento aerodinâmico presencialmente.

Para resolver isto, a BMW Motorrad Team criou um modelo 3D do piloto irlandês Eugene Laverty antes das restrições, o que significa que podiam usar um “Laverty de plástico” no seu túnel de vento.

Para criar o modelo de Laverty, foram efetuadas medições pormenorizadas utilizando um sistema de modelização 3D; medições como um dedo de luva individual, cada contorno do capacete, cada costura no fato de couro, cada vinco que afeta o arrasto aerodinâmico e com ele o fluxo de ar.

A importância do modelo revelou-se com mais de 50 testes no túnel de vento da BMW para o modelo de Laverty. O colega de equipa Tom Sykes teve um modelo 3D feito dele desde então, que também será usado no túnel de vento.

A seguir ao alívio das restrições, Sykes poderá viajar para Munique e passar pelo mesmo processo que Laverty. Com o túnel de vento capaz de atingir velocidades de 255km/h durante os testes, é importante que tanto o piloto como a moto estejam juntos no fluxo de ar para gerar dados precisos.

Marc Bongers, diretor desportivo da BMW Motorrad, disse: “Eugene esteve aqui em Munique connosco antes do surto da pandemia coronavírus. Ele estava a tentar encontrar a posição ideal para estar sentado na RR e, enquanto ele estava em posição, fizemos medições detalhadas com um scanner 3D.”

“Com base nos dados de 3D, criámos um modelo plástico feito de duas metades. Demorou cerca de uma semana para acertar todos os detalhes, no entanto o nosso Eugene 3D estava pronto para a ação.”

“A utilização de um modelo 3D como este permite-nos trabalhar de forma mais eficiente no desenvolvimento da RR. Enquanto um piloto verdadeiro tem de viajar para chegar aqui, a versão plástica está disponível a qualquer momento para testes no túnel de vento. Isto significa que podemos avaliar e implementar atualizações ainda mais rapidamente.”

Discutindo o seu modelo, Laverty disse: “Foi um pouco fora do normal sentar-me na moto por tanto tempo e ser medido de todos os ângulos com um scanner 3D. No entanto, o resultado é incrível. Posso fazer a minha parte para tornar a nossa RR mais rápida sem ter que estar em Munique pessoalmente. Não é todos os dias que te vês como um modelo tão detalhado. É fascinante o que é possível com a tecnologia moderna, e o Grupo BMW está a liderar em muitas áreas a este respeito.”