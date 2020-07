Outra adição de última hora à grelha de SBK anunciada recentemente é a do francês Christophe Ponsson, de 24 anos, recrutado pela equipa Nuova M2 Racing para competir como wildcard em cinco Rondas da temporada.

Ponson causou controvérsia em MotoGP há algum tempo, em setembro de 2018, quando contratado pela Avintia para fazer 3 corridas, foi excluído logo a seguir, segundo o piloto, por pressão da Dorna para o substituir por um Espanhol.

Será o regresso de Ponsson a um paddock que conhece bem dos seus anos nas STK600 e STK1000, mas também pela única campanha que já fez nas SBK, em 2015.

Nesse ano completou todo o Campeonato, marcou pontos oito vezes e terminou em 11º em Losail como melhor resultado.

Agora regressado, será ele capaz de bater esses números com uma RSV4 1000 privada que também marca a primeira aparição da Aprilia no Campeonato desde que a casa de Noale deixou o Campeonato no final de 2018?