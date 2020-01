SBK 2020: O (mau) tempo deixa a Yamaha à frente em Jerez A chuva trouxe várias quedas sem gravidade desporto MotoSport desporto/sbk-2020-o-mau-tempo-deixa-a-yamaha-a-frente-_5e28791df000f412c3a6bde4





As SBK regressaram à ação de forma impressionante hoje em Jerez, com bandeiras vermelhas e chuva a causarem estragos no primeiro dia dos treinos oficiais.

O Campeonato Mundial de Superbike de 2020 entrou em ação com o primeiro dos dois dias de testes no Circuito de Jerez Angel Nieto a ter lugar no sul da Espanha, embora sob chuva. Com a novíssima Honda em ação aos olhos do público pela primeira vez, há muito o que observar – mesmo que as temperaturas estivessem longe do ideal.

Duas bandeiras vermelhas interromperam a sessão, embora também tenha havido muita ação para alegrar um dia húmido, com Michael van der Mark da Yamaha Pata no topo.

Sylvain Barrier (Brixx Performance) foi o primeiro piloto a enfrentar as condições traiçoeiras, com o francês disposto a fazer muitas voltas enquanto se prepara para o seu retorno à fraternidade das SBK. Ele rapidamente se juntou ao companheiro independente da Ducati, Leandro Mercado (Motocorsa Racing), que retorna ao fabricante italiano após três temporadas de distância.

A maior notícia foi que, pouco depois das 12 horas, a equipa da HRC de Álvaro Bautista e Leon Haslam fez sua primeira aparição pública.

Um dia depois de revelar o seu esquema de cores para 2020, a Yamaha Pata entrou no circuito enquanto a chuva continuava a cair. Michael van der Mark passou bastante tempo em pista no circuito de Jerez e, após uma sequência de voltas fortes, disparou na primeira hora pouco antes das 14:00, derrubando Loris Baz, companheiro da Yamaha, do lugar de topo.

Com um circuito encharcado, Toprak Razgatlioglu precisava de mais voltas no molhado para entender completamente como a moto se sente, mas caiu na curva 1, tendo completado apenas uma volta. O ponto positivo de Razgatlioglu foi que ele sentiu o primeiro gostinho do novo motor e voltou à pista cerca de 40 minutos após o acidente. Razgatlioglu era sétimo à hora de almoço.

A estrela francesa Loris Baz da Yamaha Ten Kate Racing continuou de onde parou no último teste de Jerez – quando era segundo – e liderou brevemente o campo à medida que a manhã evoluía.

Ele foi uma presença firme entre os três primeiros e foi a principal Yamaha durante a maior parte da manhã e início da tarde, terminando em segundo. É um forte começo para a temporada de 2020 para Baz, pois ele busca o seu primeiro pódio nas SBK em seis anos.

Outros pilotos independentes entre os dez primeiros incluem Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team) em terceiro – para surpresa de muitos – e Leandro Mercado em sexto.

Na Ducati Aruba.It Racing havia muitas coisas novas para experimentar na pista, pois Scott Redding recebeu novas peças para o chassis e motor. A equipa começou a fazer um trabalho “inteligente” e afirmou que 50 a 60 voltas de qualidade eram melhores do que fazer o máximo possível. Redding terminou a primeira metade do dia em quarto, levando a luta ao ataque da Yamaha.

A equipa da HRC estava a ter uma primeira experiência positiva aos olhos do público, pois Leon Haslam alcançou momentaneamente o primeiro lugar com a nova arma da Honda para as SBK.

A Yamaha pode ter sido a mais rápida, mas a sensação foi a nova Honda HRC

O companheiro de equipa Álvaro Bautista também saiu e ficou entre os cinco primeiros, antes de sofrer uma pequena queda na curva 6, piloto OK e a voltar à boxe pouco tempo depois. Havia uma grande multidão ao redor da garagem da HRC, com fabricantes rivais ansiosos para dar a sua primeira olhadela à nova Honda.

No final da primeira metade do dia, Haslam ficou em quinto lugar, enquanto o vice-campeão de SBK do ano passado Bautista escolheu não voltar à pista.

A BMW saiu para a pista de Jerez Angel Nieto, com Tom Sykes e Eugene Laverty confortáveis ​​com o tempo chuvoso. A BMW S1000 RR foi uma das melhores máquinas em tempo chuvoso na última temporada, conquistando a sua primeira pole position no molhado, bem como o seu primeiro pódio.

Sykes completou cinco voltas para terminar em oitavo, enquanto o novo piloto da equipa Laverty fez oito voltas e ficou em 14º, com pouco a ler nas fases iniciais.

O vice-campeão mundial de Supersport de 2019 Federico Caricasulo da Yamaha GRT Junior Team estava de volta em ação, com muito trabalho pela frente.

O principal objetivo da chuva para o italiano era aprender como a eletrónica e os pneus funcionavam. Infelizmente para ‘Carica’, ele aprendeu da maneira mais difícil e caiu na curva 1.

O companheiro de equipa e estreante norte-americano Garrett Gerloff estava apenas ansioso por dar mais voltas e tentar estabeçecer uma boa base para a sua R1.

A equipa Kawasaki Racing não saiu com Jonathan Rea no tempo chuvoso, pois ele já conhece bem a moto, enquanto Alex Lowes andou no circuito à tarde e ficou em nono.

Randy Krummenacher foi o melhor das SSP para a equipa MV Agusta, à frente de Steven Odendaal (Ten Kate Racing), enquanto Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros.) não saiu.

Tempos 1º Dia