Vitórias enormes, grandes conquistas e marcos históricos ultrapassados: a temporada de 2020 foi um mimo para os apaixonados por dados estatísticos

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 pode ter sido uma das temporadas mais singulares da história do Campeonato, mas não desiludiu em termos de ação em pista. Sete vencedores diferentes, uma série de estreantes a brilhar na frente e alguns dos maiores recordes em linha reta, é hora de aprofundar as estatísticas e escolher algumas das melhores trivialidades de 2020.

20.000 – A Kawasaki, como fabricante, ultrapassou os 20.000 pontos nas SBK em Magny-Cours; têm atualmente 20.049,5.

2018 – Pela primeira vez desde Buriram 2018, a Honda qualificou-se na primeira linha das SBK, com Álvaro Bautista (Team HRC) na primeira linha da Catalunha. Pela primeira vez desde 2016, qualificaram-se na primeira linha mais de uma vez numa só temporada, com Leon Haslam (Team HRC) a dar-lhes mais uma primeira linha no Estoril.

2009 – Garrett Gerloff (Yamaha GRT SBK Junior Team) conseguiu os primeiros pódios consecutivos para um piloto norte-americano desde que Ben Spies foi 1º e 2º no Nürburgring em 2009.

2004 – Pela primeira vez desde 2004, houve quatro vencedores diferentes no início da temporada: Razgatlioglu, Rea, Lowes e Redding. No entanto, ao contrário de 2004, estes foram de três fabricantes.

950 – Scott Redding (Ducati Aruba) com o seu segundo lugar no Estoril na Corrida 2 deu à Ducati um 950º lugar no pódio em SBK.

750 – A Grã-Bretanha alcançou o 750º lugar do pódio na Corrida 1 em Magny-Cours, liderada por Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) em terceiro lugar.

450 – Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) em segundo lugar na Catalunha na Corrida Tissot Superpole foi o 450º lugar do pódio da Kawasaki. Terminaram a temporada com 454.

360 – A segunda vitória de Scott Redding na sua carreira nas SBK foi a 360ª vitória da Ducati em SBK.

320 – Tom Sykes (BMW Motorrad SBK Team) iniciou a sua 320ª corrida na Corrida 2 no Estoril.

300 – O pódio de Michael van der Mark (Yamaha Pata) em Portimão foi o 300º pódio para a Yamaha em SBK.

275 – Em Magny-Cours na Corrida 1, Jonathan Rea levou a 275ª vitória da Grã-Bretanha em SBK. Têm agora 278 no total, cortesia da vitória de Chaz Davies (Ducati Aruba) no final de 2020.

250 – A volta mais rápida de Chaz Davies no Estoril na Corrida 2 foi a 250ª volta mais rápida definida por um piloto britânico, representando 29,98% das voltas mais rápidas das corridas.

170 – A Ducati a marcar pontos no Estoril na Corrida 2 foi a 170ª corrida consecutiva a pontuar pontos para o fabricante.

150 – A Corrida 1 em Portimão viu Jonathan Rea vencer pela Kawasaki, o 150º sucesso do fabricante em SBK.

150 -A Corrida 1 no Estoril, a mais recente corrida de Alex Lowes, foi a sua 150ª corrida nos pontos.

99 – Jonathan Rea está com 99 vitórias em 2021 e em 2021 pretende tornar-se no primeiro piloto a alcançar 100 vitórias.

27 – O regresso do Estoril à ação de corrida nas Sábado, 17 de outubro, marcou exatamente 27 anos ao dia em que começou a última corrida das SBK no circuito, em 1993.

21 – A vitória de Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) em MotorLand Aragón faz dele as Segundo piloto a vencer com o #21 depois de Troy Bayliss. Ambos estavam numa Ducati e 20 anos separados um do outro: mais precisamente, 7.399 dias.

7 – Pela primeira vez desde 2013, houve sete vencedores diferentes em SBK: Razgatlioglu, Rea, Lowes, Redding, Rinaldi, van der Mark e Davies.

6 – Jonathan Rea conquistou as Sexto título mundial consecutivo de SBK, o primeiro piloto a fazê-lo num Mundial de Velocidade desde que Giacomo Agostini conquistou sete títulos consecutivos de 350cc entre 1968 e 1974, seis deles seguidos.

5 – Os cinco fabricantes presentes conseguiram alcançar os cinco primeiros lugares nas corridas desta temporada, e todos conseguiram qualificar-se nos dois primeiros lugares da grelha depois da Superpole Tissot.

3 – Três Ducati 1-2s em 2020, a primeira vez que atingem este número desde que conseguiram quatro em 2010. Eles alcançaram as Seu primeiro 1-2 do ano na Corrida 2 em Jerez, o primeiro desde Assen Corrida 1 em 2012, quando bloquearam o pódio.

1 – Pela primeira vez na sua carreira, Michael Ruben Rinaldi levou a vitória em SBK, que foi também as Seu primeiro pódio.

1 – A BMW alcançou um 1-2 em Superpole pela primeira vez em Magny-Cours, com Eugene Laverty na pole e Tom Sykes em segundo.

1 – Pela primeira vez na sua história em SBK, a Yamaha alcançou um 1-2-3 no pódio, na Corrida da Superpole Tissot, no Estoril. Foi a primeira vez que um fabricante fechou o pódio desde a Kawasaki em 2019 em Donington Park, também na Tissot Superpole.

1 – Pela primeira vez na história das SBK, um piloto turco liderou o Campeonato, pois Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) venceu a corrida inaugural da temporada.

0,111s – A diferença combinada entre a primeira e a segunda corridas em Phillip Island foi idêntica à mais próxima da temporada de 2019.

0,041s – As Segundo pódio mais próximo da história das SBK na Corrida 1 do ano em Phillip Island.

0,007s – A diferença entre o primeiro e as Segundo na Corrida 1 da temporada; as Sétimo intervalo mais próximo de todos os tempos.