SBK 2020: Novas alterações Alterações ao calendário de SBK 2020 devido ao surto de Coronavirus em curso desporto MotoSport desporto/sbk-2020-novas-alteracoes_5e6a4ea51a16c91991b36243





Devido aos fatores externos em curso do surto de coronavírus (COVID-19), foram feitas as seguintes alterações ao calendário do Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020.

A Organização da FIM, Autoridades de Circuitos & Dorna informaram que, devido a circunstâncias imprevistas, devem ser feitas as seguintes alterações relativamente ao Calendário Mundial de SBK de 2020, com rondas a serem reagendadas para datas posteriores.

Assim, fica reagendada a Ronda Espanhola Pirelli, anteriormente de 27 a 29 de Março, agora adiada para 23 a 25 de Outubro.

A prova de França, anteriormente de 25 a 27 de Setembro, foca agora reagendada para 2 a 4 de Outubro.

A Organização das SBK, a FIM e a Dorna estão a trabalhar extensivamente com circuitos e funcionários dos Governos locais que estão a acompanhar a situação em cada país e informarão em conformidade, se houver novas alterações ao Calendário de 2020.

Veja o calendário atualizado aqui.